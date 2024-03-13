Умер хореограф Юрий Копытин

В период с 1984 по 2013 год Копытин руководил балетным коллективом, создавая уникальные хореографические произведения, такие как «Воронежские хороводы», «Танец с бубнами», «На печи сижу» и многие другие. Его творческий подход отличался глубоким переосмыслением фольклорных традиций, стремлением к инновациям в содержании и форме исполнения.

Коллеги и зрители запомнили Копытина как теплую и светлую личность, выдающегося артиста и талантливого режиссера. Его профессиональные и творческие достижения были достойно оценены на государственном уровне. В 2004 году хореографу присвоили звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2010 году он стал лауреатом Государственной премии в области культуры.

Церемония прощания с Юрием Копытиным пройдет 13 марта в 13:00 у морга больницы «Электроника», после чего состоятся похороны на Левобережном кладбище.