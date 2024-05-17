Умер гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев
В Санкт-Петербурге не стало одного из создателей арт-центра «Пушкинская, 10» Николая Медведева. Он скончался на 71-м году жизни, сообщило издание «Фонтанка».
Медведев был патологоанатомом, кандидатом медицинских наук и многолетним гендиректором арт-центра «Пушкинская, 10». Ему удалось вывести компанию из самых сложных ситуаций. В частности, Медведев отстоял право и на существование, и на дом.
«Художники - художниками, но без Коли бы этот сквот не смог существовать. Арт-центр „Пушкинская, 10“ - его детище, в том числе, Медведев многие вопросы лично решал», - отметил основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан.
Он уточнил, что Медведев занимался экономическими, техническими задачами, а также улаживал проблемы с властью и отключенным электричеством.
«И когда приезжал [мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак, его именно Коля встречал, все показывал», - добавил он.