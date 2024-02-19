Умер дирижер Леопольд Гершкович

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра», - заявили в организации.

Гершкович более 50 лет служил в театре дирижером. В пресс-службе отметили редкий дар музыканта, благодаря которому ему прощали и дирижерскую резкость, и горячность, и дотошность. Гершкович обладал абсолютным слухом и глубоким пониманием стиля композитора. Он бережно относился к композиторскому замыслу.

Коллеги также назвали кропотливейшую работу с солистом особенной профессиональной чертой дирежеора.

По данным «Московского комсомольца», музыканта не стало 18 февраля днем. Он ехал по улице Алабяна, управляя автомобилем Volkswagen, как вдруг резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики констатировали смерть от сердечного приступа.