Умер диктор Виталий Короткевич

До того, как стать диктором, Короткевич был преподавателем факультета иностранных языков Орловского педагогического института. Сразу после занятий со студентами он ехал на студию к вечернему эфиру.

«Выбор на Виталия Короткевича пал неслучайно - учитывались внешность, тембр голоса, правильная речь. Все это, а также природное обаяние и умение беседовать, у него было», - рассказали на телеканале.

Когда в силу увеличения эфира совмещать две работы стало невозможно, Короткевич сделал выбор в пользу преподавания немецкого языка. Несколько лет он даже был деканом факультета.

Прощание с Короткевичем состоится 16 марта в 11:00 в зале на Приборостроительной улице в Орле.