Умер артист и режиссер Сергей Ерофеев

В честь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Московском академическом Театре сатиры запланировали учредить именную стипендию. Ее будут вручать студентам Щукинского училища, рассказал ТАСС художественный руководитель культурного учреждения Евгений Герасимов.

Кроме того, 19 июля в театре пройдет посвященный народному артисту спектакль «Планета Ширвиндт». В этот день народному артисту РСФСР могло бы исполниться 90 лет.

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище. Средства, которые будут получены 19 числа - а то, что мы отдали в продажу, билеты раскупили в первые же дни, - мы отдадим на эту стипендию», - поделился Герасимов.

По его словам, стипендию будут вручать на постоянной основе.

Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».