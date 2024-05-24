Умер актер Ян Качер

Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает записать альбом на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила «Газета.ру».

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», - сказала исполнительница.

Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.

«Она прислала мне стихи песни „Я слишком тебя любила“, и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», - отметила певица.

Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после - «Сила моя со мной».