24 мая 2024, 17:11

Умер актер Ян Качер

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Актер и режиссер Ян Качер умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Чешское информационное агентство.

Причина смерти не уточняется.

Ян Качер родился 3 октября 1936 года. В 1960-м окончил пражскую Академию исполнительских искусств по специальности «режиссура». Он снимался в фильмах по русской и зарубежной классике, таких как «Вешние воды», «Джейн Эйр» и другие. За его плечами было более сотни проектов.

Наибольшее профессиональное признание Качер получил как театральный режиссер. Он ставил спектакли в Национальном театре в Праге. Кроме того, актер работал на телевидении и удостоился медали «За заслуги в области культуры».

Режиссер Фильмы Театры Актеры Телевидение
24 мая 2024, 17:07
«Песни высокого класса». Успенская захотела записать альбом на стихи Захаровой
Global Look Press
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Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает записать альбом на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила «Газета.ру».

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», - сказала исполнительница.

Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.

«Она прислала мне стихи песни „Я слишком тебя любила“, и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», - отметила певица.

Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после - «Сила моя со мной».

Мария Захарова Песни Музыка Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:49
Фильм о лидере группы «Сектор Газа» снимут в Воронеже
Freepik
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Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Легенда российского панк-рока Юрий Хой в 2000 году возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж - его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал», - говорится в питчинге от киностудии.

Режиссером проекта станет Владимир Щегольков. Фильм расскажет о последних днях жизни лидера группы Юрия Клинских. Создатели хотят изобразить его как народного героя. С материалами для картины поможет семья музыканта.

В кастинге на главную могут принять участие такие актеры, как Никита Еленев, Кузьма Сапрыкин и Юрий Борисов. Кроме того, песни Хоя перезапишут с более чистыми аранжировками.

Не так давно «Сектор газа» оказался на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Группа снова обрела славу и стала активно гастролировать.

Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Песни Фильмы Музыка Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:39
Звезда «Слова пацана» вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»
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Актер Рузиль Минекаев вошел в престижный рейтинг журнала Forbes «30 до 30» и стал победителем в категории «Искусство» за свою роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информация об этом появилась на сайте издания.

Помимо него, в тройке оказались балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченков. В список претендентов также входили актрисы Елизавета Янковская и Елизавета Ищенко, скрипачка Стефания Поспехина, писательница Мария Ныркова, оперная певица Айгуль Ахметшина, художница Эллен Шейдлин и артист балета Дмитрий Смилевский.

Минекаев окончил Казанское театральное училище в 2019 году и сразу поступил в ГИТИС. Он женат и имеет ребенка. Ключевым моментом в его карьере стала роль Маратика в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященному казанским ОПГ 1980-х годов. Популярность пришла к актеру прошлой осенью, после выхода проекта на экраны.

Рейтинг Forbes публикуют уже шестой год подряд. В него включают людей, которые достигли профессионального признания в молодом возрасте.

Зимой актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения».

Сериалы Рейтинги Forbes Актеры Шоу-бизнес
24 мая 2024, 11:32
Никита Кологривый сыграет Маяковского
Global Look Press
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В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэта Владимира Маяковского. Особое внимание уделят его отношениям с Лилией и Осипом Бриками.

В основу спектакля легла автобиография Маяковского «Я сам» вместе с его стихами и поэмами. Постановщиком стал драматург Семен Шомин. Помимо Кологривого, на сцене сыграют Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков.

Ранее ходили слухи, что звезда «Слова пацана» сыграет покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сейчас идет работа над сценарием фильма , который должен выйти на экраны в 2025 году.

В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание « Газете.Ru » со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Спектакль Театры Актеры Москва

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