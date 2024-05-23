23 мая 2024, 17:34

Умер актер Владимир Крупин

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Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер служил в театре с момента его открытия в 1984 году. Он запомнился ролями в спектаклях «Вечно живые», «Горячее сердце», «На дне», «Остров сокровищ», «Много шума из ничего».

«Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем это время. Время, которое нельзя вернуть, но и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам. Светлая память!» - написала в некрологе пресс-служба ярославского ТЮЗа.

О причинах смерти артиста не сообщается. Прощание с артистом пройдет 24 мая в некрополе Соловьевской больницы.

Владимир Крупин окончил Ярославское театральное училище в 1968 году. Он работал в областных театрах Алма-Аты, Архангельска, Кокчетава и Орла. Артист сыграл несколько эпизодических ролей в кино, в том числе в мини–сериале «Котовский» с актером Владиславом Галкиным.

Кино Россия Театры Актеры
23 мая 2024, 16:54
Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдет в рамках ПМЭФ
РИА «Новости»
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В рамках Петербургского международного экономического форума пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Его программу опубликовали на сайте форума.

«Тема культурного суверенитета крайне многогранна. Мы говорим и об уникальной российской системе профессионального образования в музыке, о поддержке и необходимости развития современных производств музыкальных инструментов. Много тем тесно связаны и с деловой программой форума и соприкасаются с вектором развития культуры», - рассказал председатель комитета по культуре Санкт‑Петербурга Федор Болтин.

Фестиваль стартует 4 июня в Государственной академической капелле. Его откроет концерт Русской фортепианной школы «Мастера и наше будущее». Музыканты - пианисты-виртуозы и лауреаты международных конкурсов - исполнят произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, С. В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П. И. Чайковского.

В этот же день в Петербурге откроется ярмарка искусства 1703. Она пройдет в «Манеже».

Уже 6 июня на Дворцовой площади пройдет концерт, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В этот же день в капелле Петербурга выступит Симфонический оркестр имени Симона Боливара.

На следующий день - 7 июня - в рамках ПМЭФ устроят вечер российского писателя Сергея Минаева. Он получит название «Еще немного истории». Мероприятие состоится на площадке ДК им. Ленсовета. Кроме того, в этот же день на Дворцовой площади пройдет концерт. В нем примет участие Вячеслав Бутусов.

В завершающий день форума в музыкальной школе искусств имени Бортнянского состоится мастер-класс Игоря Бутмана для талантливых детей.

«Только искусство и любовь к прекрасному могут помочь нам понять друг друга и начать диалог, такая деловая площадка, как ПМЭФ, поможет его продолжить», - отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Дети Школы Концерты Музыка Фестивали конкурсы ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 14:28
Умер художник Валерий Чтак
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Российский концептуальный художник Валерий Чтак умер в возрасте 42 лет от рака. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале.

С 34 лет Чтак страдал от рассеянного склероза, а недавно у него обнаружили рак.

«К сожалению, онкология, с которой он долго боролся, победила. Соболезную родным и близким», - написала она.

Валерий Чтак родился 25 августа 1981 года в Москве. Он создал художественное оформление для фильма «Тряпичный союз». В 2016 году вошел в десятку рейтинга «Топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве» по мнению журнала «Артгид» и в рейтинг «Топ-10 1 и 50: самые заметные молодые художники» от Art Newspaper Russia. Кроме того, он основал рок-группу Sthow’s Seths.

Рейтинги Художники Россия Рак Онкология Москва
23 мая 2024, 13:19
Юлия Меньшова вернется на телевидение с новым шоу
РИА «Новости»
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Телеведущая Юлия Меньшова решила вернуться на телеэкраны после перерыва в пять лет. Она будет вести новое шоу на канале «Домашний» и брать интервью у знаменитостей. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Раньше театральная актриса и телеведущая работала на Первом канале и вела популярные передачи, такие как «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». Однако после ухода с канала она успешно преподавала курс своего покойного отца во ВГИКе и запустила свой проект на YouTube.

Премьера ее новой программы запланирована на 8 июня в 23:00 по московскому времени. Подробности своего возвращения и другие детали о новом шоу Меньшова пока не раскрывает.

Ранее шоу американского ведущего Такера Карлсона появилось на российском телевидении. В эфире будут транслировать старые эпизоды проекта TUCKER с озвучкой на русском языке.

Премьеры Интервью YouTube Телевидение
23 мая 2024, 11:21
Роман Костомаров получил премию Художественного театра
Global Look Press
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На Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра. Ими стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и балерина Ева Сергеенкова, сообщило РИА «Новости».

«Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», - заявила в видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.

Церемония награждения прошла в среду, 22 мая. Премия нацелена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет.

Артистка Елизавета Пахомова победила в номинации «Опера». Лауреатом в номинации «Балет» стала Ева Сергеенкова за роль в спектакле «Жизель» Большого театра. Писательница Александра Шалашова получила премию за достижения в области литературы за роман «Камни поют».

Дирижеру Федору Безносикову присудили премию в номинации «Классическая музыка». Композитор Сергей Шестаков победил в номинации «Современная академическая музыка».

Во вневозрастной номинации «Без комментариев» награду получил фигурист Роман Костомаров.

«Мы будем ее вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях», - объяснил на церемонии член жюри и художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Кроме того, в номинации «Кино» лауреатом стал актер Рузиль Минекаев за роль в сериале «Слово пацана». Актрису Ксению Трейстер отметили наградой в номинации «Театр» за роль в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос» получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о социалистической Германии.

Награды Сериалы Россия Театры Актеры Роман Костомаров

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