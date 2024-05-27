Умер актер Тристан Саралидзе

Причины смерти не уточняются. Известно, что актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад родственникам даже пришлось опровергать появившуюся в СМИ информацию о смерти артиста.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Тристан Саралидзе смог завоевать всеобщую любовь благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье, родным и коллегам Тристана Саралидзе», - написал он.

Тристан Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. С 1978-го он служил в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Актер запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Приказано взять живым», «Покаяние» и «Литовский транзит».