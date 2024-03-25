Умер актер Рафаэль Клейнер
Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».
Причина смерти не уточняется.
Рафаэль Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное на Украине. Он работал в Театре драмы и комедии Юрия Любимова на Таганке, а также выступал с сольными чтецкими программами. В 1995 году он получил звание народного артиста России.
Прощание с актером пройдет во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).