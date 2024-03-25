25 марта 2024, 17:06

Умер актер Рафаэль Клейнер

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Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

Причина смерти не уточняется.

Рафаэль Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное на Украине. Он работал в Театре драмы и комедии Юрия Любимова на Таганке, а также выступал с сольными чтецкими программами. В 1995 году он получил звание народного артиста России.

Прощание с актером пройдет во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).

Россия Театры Актеры Москва
25 марта 2024, 14:09
Умер работавший с Кобзоном и Басковым композитор Николай Орса
Freepik
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Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети «ВКонтакте».

Композитор, звукорежиссер и саунд-продюсер Николай Орса скончался в городе Королев 24 марта. Об этом сообщил его ученик Евгений Попов на странице студии озвучивания Swimming cat в социальной сети « ВКонтакте ».

«Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» - написал он.

Николай Орса родился 13 февраля 1967 года в Москве. После окончания МГИК в 1993 году с дипломом звукорежиссера он начал профессиональную деятельность.

В течение своей карьеры Орса сотрудничал с многими известными исполнителями и группами - оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, коллективами «Калинов мост», «Непоседы», «Домисолька», а также с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Барыкин, Любовь Успенская.

Также Орса принял участие в работе над фильмами «Елки», «Духless», мультфильм «Князь Владимир» и другие.

Причиной смерти композитора стал инфаркт.

Музыка Москва
25 марта 2024, 12:21
Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов
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Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Еще одна наипечальнейшая весть <…> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», - написал Андреев.

Причину смерти он не назвал.

Александр Карпухов стал известен благодаря эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Кроме того, актер поучаствовал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», фильме «Елки лохматые» и других картинах. Он также вел телепрограмму «Танц-класс».

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
25 марта 2024, 10:51
Актер из фильма «А зори здесь тихие» попал в больницу с кровотечением
РИА «Новости»
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Актер Андрей Мартынов, известный по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие», попал в больницу в Москве с язвой двенадцатиперстной кишки. Истекающего кровью народного артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила «Экспресс газета».

Актер Андрей Мартынов, известный по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие», попал в больницу в Москве с язвой двенадцатиперстной кишки. Истекающего кровью народного артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила « Экспресс газета ».

По информации издания, 78-летний актер и раньше жаловался на проблемы со здоровьем своим коллегам, однако это стало лишь поводом для острых шуток. Кроме того, Мартынов живет один, и позаботиться о нем некому: единственный сын много лет назад уехал в Германию, где растит троих детей.

Ранее актер и звезда сериалы «Сваты» Федор Добронравов отменил все выступления до января 2025 года для реабилитации после тяжелой операции.

Больницы Фильмы Актеры Москва
23 марта 2024, 14:35
Сеансы в кинотеатрах Москвы и Подмосковья отменили из-за теракта в Crocus City
Unsplash
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В выходные, 23 и 24 марта, в Москве и Московской области не будут работать кинотеатры сети «Каро». Сеансы отменили из-за теракта в Crocus City Hall, сообщил «Интерфакс».

«Кинотеатры сети в Москве и области закрыты. По регионам информация уточняется», - подчеркнули в пресс-службе сети.

На территории столицы и Подмосковья действуют 20 кинотеатров «Каро».

Работу приостановил также Музей кино. В «Москино» сообщали, что ряд кинотеатров в субботу и воскресенье не будут работать из-за отмены в Москве массовых мероприятий. Все активности в указанные дни отменили и на выставке «Россия».

Мэр столицы Сергей Собянин вечером 22 марта попросил с пониманием отнестись к решению властей об отмене спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу перед концертом группы «Пикник». Его жертвами стали уже 115 человек , пострадали более 100.

Кино Москва Стрельба в Crocus City Hall

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