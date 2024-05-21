21 мая 2024, 17:34

Умер актер Пол Йоханнессен

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На 66-м году жизни не стало норвежского актера Пола Йоханнессена. Его смерть изданию VG подтвердила сестра артиста Трине.

Актер скончался 17 мая в Сандефьорде от сердечного приступа.

Пол Йоханнессен родился 19 июля 1959 года. Его первое появление на экране произошло в 1966 году в ленте «Африканец». Всего на счету артиста четырнадцать работ в кино. Наибольшую известность он получил благодаря роли Бассе в популярной в Норвегии серии семейных комедий о банде Ольсена режиссера Эрика Баллингома.

В 1976 году он оставил актерскую деятельность, но в 1999-м и 2022-м после долгих уговоров сыграл эпизодическую роль в новых проектах франшизы. Обе ленты получили очень низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Кино Фильмы Норвегия Актеры
20 мая 2024, 02:57
Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ
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Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», где главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл, возглавил российский кинопрокат. Эта информация появилась на сайте kinobusiness.com.

За прошедшие выходные картина заработала 122,1 миллиона рублей в России и странах СНГ. На втором месте в списке оказался фильм «Сто лет тому вперед», который до этого несколько недель был на первой строчке.

Следующим стал фильм «Планета обезьян: Новое царство», он собрал в странах СНГ без Белоруссии и России 35,3 миллиона рублей. Сразу после него идет картина «Воображаемые друзья», ее сборы в СНГ составили 18 миллионов рублей.

Ранее режиссер фильма «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко рассказал, что источником вдохновения для создания картины стала японская мультипликация аниме. Он отметил, что жанр фантастики дает большое количество условностей и возможностей.

Кино Фильмы Россия
19 мая 2024, 21:24
Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни
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Российский актер театра Олег Зимин ушел из жизни на 65-м году. Некролог опубликовали на сайте московского театра «Поколение», где артист служил с 2006 года.

«Олег Михайлович <…> стал неотъемлемой частью [театра] не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье», - поделились его коллеги.

Причину смерти актера на сайте не указали.

Зимин окончил академию музыки имени Гнесиных. Одной из ярких работ артиста стал мюзикл «Последнее испытание», где он сыграл роль мага Пан-Салиана.

Работа Музыка Театры Актеры
18 мая 2024, 16:13
Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева
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Не стало заслуженной артистки России, звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталии Кудрявцевой. Она скончалась 14 мая в возрасте 91 года в Северной столице, сообщили пресс-службе «Петербург-концерта».

«В ноябре в Доме актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны», - отметили в организации.

Творческий путь Кудрявцевой стартовал на сцене Ленинградского театра юных зрителей. Ей сразу же удалось там стать ведущей актрисой.

Более чем за 40 лет работы в «Петербург-концерте» артистка сыграла в большом количестве моноспектаклей и музыкальных программ. Кудрявцева была дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов.

На счету у Кудрявцевой роли в таких культовых сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Санкт-Петербург Болезни Актеры
18 мая 2024, 12:31
Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией
Global Look Press
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Театральный режиссер и художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин попал в больницу с пневмонией. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние здоровье 82-летнего Бородина ухудшилось несколько дней назад. Он обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и кашель. Во время обследования врачи выявили у режиссера затяжную пневмонию, начавшуюся еще осенью прошлого года.

Бородин подтвердил РИА «Новости» , что проходит лечение в медучреждении.

«Я нахожусь в больнице с воспалением легких», - сказал он журналистам.

Ранее у певца Николая Носкова медики выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста произошла закупорка легочной артерии, что может привести к рефлекторной остановке сердца.

Больницы Болезни Режиссер Театры

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