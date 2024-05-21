Умер актер Пол Йоханнессен

Актер скончался 17 мая в Сандефьорде от сердечного приступа.

Пол Йоханнессен родился 19 июля 1959 года. Его первое появление на экране произошло в 1966 году в ленте «Африканец». Всего на счету артиста четырнадцать работ в кино. Наибольшую известность он получил благодаря роли Бассе в популярной в Норвегии серии семейных комедий о банде Ольсена режиссера Эрика Баллингома.

В 1976 году он оставил актерскую деятельность, но в 1999-м и 2022-м после долгих уговоров сыграл эпизодическую роль в новых проектах франшизы. Обе ленты получили очень низкие оценки как от критиков, так и от зрителей.