Умер актер, озвучивавший Николаса Кейджа и Фредди Крюгера

Зрители обнаружили три неочевидных киноляпа в трагикомедии режиссера Георгия Данелия «Афоня». О них рассказало издание РБК.

Так, на собрания месткома в ЖЭКе приходят десятки человек, чтобы осудить недостойное поведение героя. При этом оба раза в зале сидят одни и те же люди, в той же одежде и на тех же местах. Предположительно, планы с ними снимали один раз, а после показывали в сцене с собраниями.

Кроме того, когда Катя в гостях у Афони пьет чай, то на кухне можно увидеть таблички с надписями: «Буфет», «Диспетчерская» и «Звонить при пожаре…». Утром друг героя Николай готовит завтрак в комнате, на стенах которой уже ничего нет.

Также стол во время разговора Николая и Афони при съемках с разных ракурсов перемещается из одного угла комнаты в другой. Более того, лежавшая на нем газета тоже меняет свое положение.

Ранее в «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента. В нескольких эпизодах рисунки не совпадают, так как их приходилось постоянно дорисовывать, когда они стирались.