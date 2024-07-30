30 июля 2024, 17:03

Умер актер, озвучивавший Николаса Кейджа и Фредди Крюгера

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Турецкий актер, артист озвучки и дубляжа Угур Ташдемир умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил профсоюз актеров в социальной сети X.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего уважаемого члена Угура Ташдемира. Желаем терпения его семье и всем его близким», - написали коллеги.

Актер около двух месяцев провел в реанимации. Причина смерти не уточняется.

Угур Ташдемир родился 20 октября 1965 года в Йозгате. Он окончил факультет финансов Стамбульского университета, а после увлекся любительским театром.

Ташдемир озвучил многих голливудских актеров, в том числе Николаса Кейджа. Кроме того, его голосом говорили такие герои, как Фредди Крюгер в фильме «Кошмар на улице Вязов» и Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря».

Фильмы Актеры
29 июля 2024, 15:13
В фильме «Афоня» обнаружили несколько неочевидных киноляпов
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Зрители обнаружили три неочевидных киноляпа в трагикомедии режиссера Георгия Данелия «Афоня». О них рассказало издание РБК.

Так, на собрания месткома в ЖЭКе приходят десятки человек, чтобы осудить недостойное поведение героя. При этом оба раза в зале сидят одни и те же люди, в той же одежде и на тех же местах. Предположительно, планы с ними снимали один раз, а после показывали в сцене с собраниями.

Кроме того, когда Катя в гостях у Афони пьет чай, то на кухне можно увидеть таблички с надписями: «Буфет», «Диспетчерская» и «Звонить при пожаре…». Утром друг героя Николай готовит завтрак в комнате, на стенах которой уже ничего нет.

Также стол во время разговора Николая и Афони при съемках с разных ракурсов перемещается из одного угла комнаты в другой. Более того, лежавшая на нем газета тоже меняет свое положение.

Ранее в «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента. В нескольких эпизодах рисунки не совпадают, так как их приходилось постоянно дорисовывать, когда они стирались.

Фильмы
28 июля 2024, 12:52
Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
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Американский актер Роберт Дауни-младший снова вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артист исполнит роль Доктора Дума в новых «Мстителях».

«Новая маска - та же задача», - отметил Дауни-младший.

Премьеры кинокартин «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланировали на май 2026 и 2027 годов соответственно. Режиссерами выступили браться Джо и Энтони Руссо. Они же были постановщиками последних частей «Мстителей».

Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские фильмы. Звезда считает, что Голливуд напрасно тратит деньги.

Marvel Фильмы Актеры Мстители
28 июля 2024, 09:55
Умер советский лингвист и специалист по Шолохову Бар-Селла
РИА «Новости»
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Советский лингвист, израильский литературовед, публицист и журналист Зеев Бар-Селла (урожденный Владимир Петрович Назаров), скончался на 78-м году жизни. Об этом заявил историк культуры Николдай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Бар-Селла занимался исследованием проблем авторства произведений писателя Михаила Шолохова, публиковал работы о творчестве Михаила Булгакова, Иосифа Бродского, Ильфа и Петрова, а также о советской фантастике.

Ранее, 1 июля, в возрасте 88 лет из жизни ушел албанский писатель Исмаил Кадаре. Причиной его смерти стал сердечный приступ. В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной букеровской премии, которой награждаются лучшие авторы художественной литературы, переведенной на английский язык.

В прошлом году французский лидер Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона. Книги Кадаре издавались и в России: в русском переводе в свет выходили «Дворец сновидений», «Прощальный подарок зла», «Генерал мертвой армии» и другие произведения.

Израиль СССР Ученые Литература Писатели
26 июля 2024, 21:47
Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» скончался в 58 лет
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На 59-м году жизни скончался российский актер Александр Марушев, известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщил его коллега, актер Владимир Сухов, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», - написал он, не уточняя причины смерти артиста.

На протяжении многих лет Марушев трудился на театральной сцене и в кинематографе, завоевывая признание зрителей своими яркими и запоминающимися ролями.

Он появился на свет 3 декабря 1965 года, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и начал свою карьеру в театре, а затем удачно дебютировал на экране. Среди его знаменитых работ - участие в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Мажор» и «Спросите медсестру».

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