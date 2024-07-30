Умер актер, озвучивавший Николаса Кейджа и Фредди Крюгера
Турецкий актер, артист озвучки и дубляжа Угур Ташдемир умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил профсоюз актеров в социальной сети X.
«Мы глубоко опечалены потерей нашего уважаемого члена Угура Ташдемира. Желаем терпения его семье и всем его близким», - написали коллеги.
Актер около двух месяцев провел в реанимации. Причина смерти не уточняется.
Угур Ташдемир родился 20 октября 1965 года в Йозгате. Он окончил факультет финансов Стамбульского университета, а после увлекся любительским театром.
Ташдемир озвучил многих голливудских актеров, в том числе Николаса Кейджа. Кроме того, его голосом говорили такие герои, как Фредди Крюгер в фильме «Кошмар на улице Вязов» и Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря».