02 апреля 2024, 17:58

Умер актер Мечислав Громбка

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Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.

Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила « Российская газета » со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.

Артист скончался 1 апреля. Причина смерти не уточняется.

Мечислав Громбка родился в Кракове 1950 году. На экране он дебютировал в 70-х и успел сняться в таких фильмах, как «Стеклянный шар», «Испытание огнем» и «Человек из мрамора». Всего за плечами артиста около трех десятков проектов.

Помимо актерской карьеры, он успел попробовать себя в качестве певца, артиста озвучания, танцора, телеведущего, сценариста и режиссера. Он также был фронтменом в двух бит-группах.

Кино Фильмы Польша Актеры Телевидение
02 апреля 2024, 07:43
Оперная певица Нина Чигирева умерла в Якутии
РИА «Новости»
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Известная оперная певица, заслуженная артистка РФ и Якутии Нина Чигирева умерла 2 апреля. Ей было 69 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев.

«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства. Природа одарила Нину Чигиреву голосом (меццо-сопрано) редкой красоты и обаяния», - написал он.

Ноев добавил, что якутская певица выступала на лучших мировых площадках и еще в студенческие годы стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки - престижного в СССР конкурса.

С 1987 года Нина Чигирева была ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутии). Тогда, по оценкам министра, и началась ее «полнокровная артистическая жизнь». Чигирева объездила полмира, преподавала в Высшей школе, о ней и ее творчестве сняли фильм из серии «Звезды Земли Олонхо».

Афанасий Ноев выразил соболезнования родным и близким певицы и отметил что память о ней останется в сердцах.

Накануне, 1 апреля, стало известно о смерти 81-летней советской и литовской певицы, актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте.

Якутия Музыка Театры
01 апреля 2024, 19:10
Прочь примитивизм. Почему россияне практически не слушают сложную музыку
Телеканал «360»
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Музыкальная индустрия России довольно примитивна — нужен один бит с двумя словами. Однако проблема не в самих слушателях, а в тех, кто эту музыку доносит. Редактором музыкальных площадок стоило бы стать свободнее. Об этом порассуждал артист VAL в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Музыкальная индустрия России довольно примитивна - нужен один бит с двумя словами. Однако проблема не в самих слушателях, а в тех, кто эту музыку доносит. Редактором музыкальных площадок стоило бы стать свободнее. Об этом порассуждал артист VAL в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Мне кажется, если бы редакторы могли чуть свободнее в этом плане двигаться, а не узконаправленно, подумали бы о более глобальном развитии нашей музыкальной индустрии, может быть, что-то бы поменялось», - добавил VAL.

Существует много артистов, уточнил музыкант, чья крутая музыка есть в массах. Но их гораздо меньше, чем тех, кто выступает примитивно, хоть и со вкусом.

«Любая музыка имеет жизнь», - подчеркнул VAL, говоря, что не хотел никого обидеть.

Ранее в программе «Тет-а-тет с Марусей» принял участие музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев. Он оценил профессионализм Сергея Шнурова, ставшего наставником новой «Фабрики звезд».

«Все уходят в такой примитивизм. Я понимаю его. Но у меня есть ощущение, что эта страна может слушать гораздо более сложную музыку. Вся проблема заключается в том, кто эту музыку доносит. И речь сейчас не об артистах», - заявил музыкант.

Артист отметил, что редакторы площадок, которые пропускают музыку в плейлисты, кому-то дают больше охват, кому-то - меньше.

Россия Музыка Интервью
01 апреля 2024, 17:27
Умер оперный певец Салих Сулейманов
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В Уфе на 68-м году жизни умер оперный певец, заслуженный артист Башкортостана Салих Сулейманов. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

Причина смерти артиста не уточняется. Прощание с ним пройдет в Баймаке 2 апреля.

«Башкирский театр оперы и балета выражает искренние соболезнования родным и близким Салиха Фариховича и разделяет горечь невосполнимой утраты», - поделились в пресс-службе.

Салих Сулейманов родился 1 октября 1956 года в деревне Тляумбетово. В 1987 году он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение». В 2002 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

Уфа Россия Театры
29 марта 2024, 19:13
Умер звезда «Земли Санникова» Ораз Амангельдыев
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Скончался известный туркменский актер Ораз Амангельдыев. Информация об этом появилась на ресурсе «Кино-Театр.ру».

Амангельдыев скончался 20 марта. Он жил в Ашхабаде и служил в местном театре. Причина его смерти пока неизвестна.

Ораз Амангельдыев родился в 1951 году. Он был выпускником Театрального училища имени Щукина.

Впервые на большом экране артист появился в 1973 году. Славу ему принесло участие в таких фильмах, как «Земля Санникова», «Цвет золота», «Год дракона», «Не хочу быть прохожим», «Дестан молей юности», «Отравленная любовь». Его талант также ярко обозначился в мюзикле «Ты, песня моя», где он исполнил роль певца Акмала.

Артист был особенно популярен в советское время. Ленты с его участием шли на широких экранах и пользовались у зрителей большой популярносью.

Кино Фильмы Театры Актеры

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