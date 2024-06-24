24 июня 2024, 12:42

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Огий

Freepik
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Актер кино и телевидения, режиссер и художник Олег Огий умер на 68-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его приемный сын, продюсер и телеведущий Александр Малич.

Артиста не стало 21 июня. Причина смерти не уточняется. Отпевание и прощание пройдет 24 июня в церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Олег Огий родился в 1956 году. Он окончил ЛГИТМиК в 1980-м, после чего начал сниматься в кино. За его плечами работа в более чем 30 проектах, среди которых «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Морские дьяволы».

Санкт-Петербург Кино Актеры Телевидение
24 июня 2024, 12:50
Козловский объяснил, почему российское кино отстает от западного
Global Look Press
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Российская киноиндустрия отстает от американской из-за цензуры. Таким мнением поделился актер Данила Козловский в YouTube-шоу GlumOFF.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих - всегда были и еще долгое время будем», - сказал он.

По словам Козловского, американская киноиндустрия достигла большого успеха благодаря отсутствию цензуры, несмотря на «определенные перекосы».

Актер пояснил, что в Соединенных Штатах создают не только успешные, но и проходные картины. Однако российский кинематограф пока не способен составить им конкуренцию.

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет фестиваль «RT.Док: Время наших героев». Откроет мероприятие документальный фильм «Авдеевка. Так выглядит война». Посмотреть картину смогут все желающие бесплатно.

США Кино Россия Актеры
24 июня 2024, 12:12
Умер заслуженный артист России Дмитрий Кижаев
Freepik
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На 79-м году жизни не стало музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. О его смерти сообщила дочь артиста Юлия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На 79-м году жизни не стало музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. О его смерти сообщила дочь артиста Юлия на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Папа - это эпоха, гениальный музыкант, настоящий питерский интеллигент, добрый, мудрый, справедливый», - написала она.

Артист скончался 22 июня после долгой и тяжелой болезни. О времени и месте похорон станет известно позднее.

Дмитрий Кижаев родился 16 июня 1946 года в Запорожье. С 1948-го он жил в Ленинграде, где окончил музыкальную школу при консерватории. Артист основал бит-ансамбль «Садко», в котором играл на соло-гитаре, ансамбль «Джаз-комфорт», позже стал соло-гитаристом ВИА «Поющие гитары».

Музыка Кижаева использовалась в лентах «Золотая мина» и «Несравненный Наконечников». В качестве актера он появлялся в мелодраме «Я все решу сама». В 1999 году его признали заслуженным артистом России.

Россия Музыка Актеры
21 июня 2024, 18:59
Умерла актриса из фильма «Бонни и Клайд» Эванс Эванс
Freepik
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На 92-м году жизни не стало американской актрисы Эванс Эванс. О ее смерти сообщило издание Daily Mail.

Артистка скончалась в воскресенье, 16 июня. Причина смерти не уточняется.

Эванс Эванс родилась в Западной Вирджинии 26 ноября 1932 года. Она блистала на экранах с 1950-х до конца 1980-х. За ее плечами более 25 проектов в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Сумеречная зона» и «Альфред Хичкок представляет». Актриса также сыграла роль Велмы Дэвис в фильме «Бонни и Клайд», который взял две премии «Оскар».

Эванс была замужем за режиссером фильма «Маньчжурский кандидат» Джоном Франкенхаймером. Пара прожила в браке с 1963 года до его смерти в возрасте 72 лет в 2002-м.

Кино Фильмы Телевидение
21 июня 2024, 11:35
Умер музыкант ансамбля «Сябры» Николай Сацура
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На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.

«Ушел в мир иной Николай Сацура… Друг, соратник, композитор… Нет слов… Больно… Скорблю…» - заявил он.

Сацура скончался 20 июня. Причины смерти не сообщаются. Дату и место церемонии прощания с музыкантом Ярмоленко не уточнил.

Николай Сацура родился 2 июня 1952 года. С 1974-го с небольшим перерывом он был музыкальным руководителем ансамбля «Сябры», играл на клавишных инструментах и написал более трехсот песен, среди которых «Живая вода», «Сеновал», «Калина». У музыканта остались сын и дочь.

На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда » со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.

Песни Музыка

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