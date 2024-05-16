Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков

Джазовая певица и многократная участница Евровидения Мариам Мерабова осудила выступления и имидж звезд конкурса. Она заявила об этом в программе «Так сказать».

Участница шоу «Голос» имеет за плечами богатый опыт участия в Евровидении. Она выступала в роли бэк-вокалистки. Вместе с Димой Биланом она представляла Россию в Афинах, с Димой Колдуном - Белоруссию в Финляндии. Кроме того, певица поддерживала Еву Ривас, выступающую за Армению, на сцене Осло, а в 2008 году пела с Ани Лорак в Сербии за Украину.

«Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы - все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», - рассказала Мерабова.

Артистка также вспомнила о конкурсе 2014 года в Копенгагене, когда победу одержал Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст. Вышедший на сцену в образе бородатой женщины австрийский певец вызвал бурные дискуссии. Мерабова выразила свое недовольство такими номерами, назвав их аморальными.

«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном», - заявила она.

По мнению артистки, конкурс стал абсолютно политизированным.

Так же считает певица Юлианна Караулова. Она назвала Евровидение конкурсом «на любителя».