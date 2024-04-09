09 апреля 2024, 18:08

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

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Заслуженный артист России, дрессировщик и актер Андрей Клыков скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера „А, Ля Русс“ Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет», - говорится в сообщении.

Андрей Клыков окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша в 1987 году. Уже будучи студентом последнего курса, он начал работать акробатом.

В 1998 году Клыков создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив вольтиж, акробатику и дрессуру. С 2001 года он принял руководство номером «Леопарды на свободе», работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных».

За свою карьеру Клыков удостоился высоких государственных наград: почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России», медали «За веру и добро».

В начале 2000-х он сыграл эпизодическую роль милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

О дате и времени похорон будет известно позднее.

Сериалы Россия Животные Актеры Телевидение
09 апреля 2024, 16:37
Песню Шнурова проверили на фейки о Беглове
РИА «Новости»
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Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета по поручению Главного управления МВД России провели анализ композиции Сергея Шнурова «Покаянная». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали видео выступления группы «Зоя» в клубе Jagger в Санкт-Петербурге, состоявшееся 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров вышел на сцену после длительного перерыва - группе «Ленинград» запретили давать концерты после песни про мусор.

Анализ песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такая экспертиза могла предшествовать возбуждению уголовного дела за клевету.

Результаты экспертизы показали, что слова песни отражают негативное восприятие губернатора ее автором. В тексте обнаружили насмешку, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. Однако лингвисты указали на то, что песня является выражением личного мнения Шнурова и его отношения к ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова на совещании. Губернатора пожурили за место города в туристическом рейтинге.

Уголовное дело Песни СПбГУ Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 11:35
Умерла заслуженный художник России Людмила Волова
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Заслуженный художник Российской Федерации Людмила Волова скончалась в Москве в ночь с 8 на 9 апреля. Ей было 82 года. О ее смерти сообщил «Московский комсомолец».

Художница ушла из жизни в своем доме на улице Палиха. Официальная причина смерти пока не известна.

Людмила Волова родилась 24 сентября 1941 года. С 1976 года она стала членом Союза художников СССР. Также с 2012 года она была членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения живописи.

Она принимала участие более чем в 90 выставках. Ее работы вошли в коллекции Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства.

Художница внесла значительный вклад в визуальную культуру, создав дизайн для станций метро «Менделеевская» в Москве и «Комсомольская» и «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Кроме того, она разрабатывала внешний вид здания Гостелерадио в Молдове.

Художники Москва
08 апреля 2024, 13:08
Сын Михаила Круга написал песню ко дню рождения отца
РИА «Новости»
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Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте» сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети « ВКонтакте » сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

В этой композиции сын артиста с ностальгией и уважением вспоминает о своем отце и его вкладе в музыкальную индустрию.

«Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинок», - сказано в тексте песни.

Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Он скончался в июле 2002 года в возрасте 48 лет от огнестрельного ранения. Пуля попала в артиста, когда он находился в своем доме в Одинцово.

Сыну шансонье Александру Кругу удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой.

Песни Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 11:01
Актриса Ольга Будина назвала вредными фильмы о Гарри Поттере
РИА «Новости»
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Актриса Ольга Будина выразила мнение, что в серии книг о Гарри Поттере есть тенденция к умалению человеческих качеств и способностей, что контрастирует с советской литературой. Об этом артистка сообщила в интервью на YouTube-канале Вячеслава Манучарова.

Она указала на различие в подаче героев: в западных сказаниях главный персонаж часто зависит от магии, в то время как в советских сказках победа достигается благодаря личным качествам и внутреннему росту человека.

«Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется», - заявила Будина.

Будина выразила опасения, что такие истории могут воспитывать в детях чувство беспомощности, заставляя их ждать чудесного вмешательства, а не действовать самостоятельно.

По мнению актрисы, это один из способов, которым зарубежные правительства формируют у детей своеобразное видение мира. Будина также считает, что за каждым фильмом стоит определенная идеология, и что киноиндустрия нередко служит инструментом пропаганды чьих-то интересов.

Тем временем Warner Bros. начали снимать новый сериал по «Гарри Поттеру». Он выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.

Фильмы Актеры Гарри Поттер

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