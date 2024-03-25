Умер актер из «Убойной силы» Александр Карпухов

Актер театра и кино Александр Карпухов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

«Еще одна наипечальнейшая весть <…> Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», - написал Андреев.

Причину смерти он не назвал.

Александр Карпухов стал известен благодаря эпизодическими ролями в кино, включая культовый сериал «Убойная сила». Кроме того, актер поучаствовал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», фильме «Елки лохматые» и других картинах. Он также вел телепрограмму «Танц-класс».