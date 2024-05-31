31 мая 2024, 18:58

Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов

Freepik
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Не стало советского и российского актера Владимира Крылова. Он умер 27 мая в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

О причинах и обстоятельства смерти артиста - пока ничего не известно. Дату церемонии прощания представители театра объявят позже.

В 1966 году Крылов стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1994 годы он солировал в Ленинградском театре музыкальной комедии, служил в Михайловском театре.

Одной из ярких ролей Крылова стала работа в постановке «Старик Хоттабыч». Речь идет о мюзикле, созданном в 1980 году Геннадием Гладковым.

Санкт-Петербург Театры Актеры
31 мая 2024, 15:04
Руководители музеев новых регионов прошли образовательную программу в Москве
РИА «Новости»
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В Москве провели образовательную сессию проекта «Музейные маршруты» для руководителей музеев новых регионов России. Эксперты Министерства культуры подготовили четырехдневную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями учета и хранения музейных предметов, работой с каталогом Музейного фонда и методами организации детских центров. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Сессия проекта состоялась в рамках международного фестиваля «Интермузей - 2024».

«Мы продолжаем активную работу по интеграции работников культуры из новых регионов в музейное сообщество России. Одним из главных направлений этой работы является улучшение качества подготовки профессиональных кадров», - отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Практические сессии провели в федеральных музеях. Специалисты рассказали участникам о применении технологии искусственного интеллекта, представили планы усовершенствования поиска по изображениям в рамках Госкаталога. Темами обсуждения также стали охрана авторских прав и кибербезопасность.

Для участников устроили интерактивную экскурсию по экспозиции павильона «Атом» выставки-форума «Россия». Третьяковская галерея пригласила работников в здание музея на Крымском Валу, Государственный исторический музей организовал экскурсии по выставкам «Дикое поле. В вечном движении» и «Полковые музеи». В Покровском соборе на Красной площади также подготовили специальную программу.

В финальный день состоялся круглый стол по теме технического оснащения региональных и муниципальных музеев нацпроекта «Культура».

Экскурсии Музеи Россия Москва
29 мая 2024, 18:34
Детям из Подмосковья показали премьеру «Ленинградского щелкунчика»
Pxhere
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В Московском губернском театре под эгидой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошла премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик». Проект создали на основе одноименной блокадной сказки Дениса Нефедова.

Спектакль показали при содействии Министерства социального развития Московской области. Мероприятие стало благотворительным. Премьеру посмотрели 800 детей из соцучреждений и многодетных семей, а также воспитанники детских корпусов и ребята, приехавшие в Подмосковье из новых регионов.

«Мы часто показываем спектакли в Донбассе. Недавно вернулись с фестиваля „Звезды над Донбассом“», - рассказал ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона Дмитрий Томилин.

Ранее в Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна». В основе постановки - рассказ Михаила Шолохова.

Дети Андрей Воробьев Премьеры Спектакль
29 мая 2024, 17:55
Выставка «Национальные бренды БРИКС» пройдет в Петербурге в дни работы ПМЭФ
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В историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств 6 июня заработает выставка «Национальные бренды БРИКС». Открытие приурочат к проведению Петербургского международного экономического форума, главная тема которого — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Зрителям представят документальные ленты из Госфильмофонда и арт-инсталляции, созданные студентами.

«Главное послание заключается в том, <…> как разнообразие и потенциал традиционных духовных и культурных ценностей стран БРИКС <…> выступает основой конструирования нашего общего будущего», - рассказал советник президента России, ответсек оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

На открытие пригласили министра культуры Ольгу Любимову, спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, послов стран БРИКС.

«Национальные бренды несут в себе богатство нашего разнообразия и демонстрируют силу наших общих ценностей. Именно они могут стать мощным инструментом для укрепления взаимопонимания и уважения между нашими народами», - указала Любимова.

В этом году Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, что нашло отражение в выставке киноплакатов. Посетители увидят уникальную подборку киноафиш разных лет, выпущенных к прокату фильмов в странах объединения. В специальную серию кинопоказов войдут ленты, снятые в государствах БРИКС.

В одном пространстве академии разместится экспозиция, знакомящая с самыми яркими лентами режиссеров-документалистов. В зале скульптур представят работы студентов, вдохновленные природным и животным миром стран БРИКС. В конференц-зале в рамках вечернего приема пройдет выступление народного артиста РФ Василия Герелло. Партнером приема выступит Мурманская область. Регион также познакомит участников ПМЭФ с блюдами арктической кухни.

Выставка продлится до 8 июня.

Творческий директор и организатор - замдиректора Росконгресса Елена Маринина. Фонд выступил оператором мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС.

Выставки Фильмы Россия БРИКС ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 17:17
Кинокритик объяснил, почему фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»
Global Look Press
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Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru предположил, что фильм «Анора» удостоился «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале благодаря председателю жюри Грете Гервиг. По его мнению, такое решение было связано с ее личными предпочтениями.

«Жюри возглавляла Грета Гервиг, которая никогда не была рафинированной интеллектуалкой и эстеткой. Она связана с американским независимым кино, снималась в очень хороших картинах как актриса и сама как режиссер делала хорошие фильмы, но достаточно посмотреть „Барби“, чтобы обнаружить, что перед нами не суперинтеллектуал», - заявил Сычев.

При этом он назвал Гервиг «неглупой и интересной женщиной с очень яркими художественными идеями». Критик предположил, что многие эстетские фильмы в Каннах председателю жюри показались неинтересными, так как она работает в другом кино. Лента «Анора» ей понравилась, так как она похожа на типичную независимую американскую картину.

«У Каннского кинофестиваля есть определенная история, определенный флер, и есть очень много случаев, когда приз не давали самым достойным фильмам, которые впоследствии становились вехами в развитии кино и были признаны классикой, а давали фильмам, которым можно было и не давать „Золотую пальмовую ветвь“, потому что она им не нужна», - уточнил критик.

Сычев предположил, что фильм «Анора» вряд ли оставит след в истории кино, по нему не будут вспоминать 77-й Каннский фестиваль и он не задаст тренд. По его мнению, больше остальных награду заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период. Не было условно фильма уровня „Криминального чтива“, „Догвилля“ или, например, „Летят журавли“, который когда-то тоже получил „Золотую пальмовую ветвь“», - заключил критик.

При этом фильм «Анора» Сычев назвал наивным и абстрактным. Он предположил, что фильм смотрелся бы актуально, если бы был снят 30 лет назад.

Кино Фильмы Фестивали

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