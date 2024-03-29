29 марта 2024, 16:57

Умер актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

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Актер Александр Терешко, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Марш Турецкого», скончался 25 марта на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной.

Артист родился в 1962 году. В 1985-м он окончил ГИТИС, после чего служил в Театре имени Пушкина и Театре на Малой Бронной.

Дебютом актера в кино стал фильм «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он состоялся в 1985 году.

Терешко успел сыграть более чем в шестидесяти кинопроектах. он сотрудничал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов.

До последних дней Терешко участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Причина смерти актера неизвестна. Прощание с ним прошло 28 марта.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили коллеги артиста.

Сериалы Кино Театры Актеры
29 марта 2024, 16:42
Умер профессор ГИТИСа Андрей Кружалов
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Артист и почетный профессор ГИТИСа Андрей Кружалов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Андрей Борисович был блестящим танцовщиком, мудрым наставником, справедливым деканом, чутким коллегой», - написали в пресс-службе учреждения.

Причины смерти в сообщении не указываются. Также не называются дата и место прощания и похорон.

«Я потерял очень светлого, лёгкого в общении человека. Человека - праздник. Когда я приходил на факультет, то знал, что всегда буду находиться в какой-то радостной творческой обстановке», - поделился заведующий кафедрой хореографии ГИТИСа Вячеслав Гордеев.

Андрей Кружалов родился в 1966 году. В ГИТИСе он воспитал целую плеяду талантливых балетмейстеров, артистов балета и педагогов.

Россия
29 марта 2024, 14:07
Кустурица изъявил желание получить российское гражданство
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя гражданином России и спустя время может стать им официально. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», - заявил Кустурица.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского гражданства.

Кустурица также не исключил, что наладит сотрудничество с популярным сербским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в картинах «Холоп» и «Отель „Белград“».

Ранее сербский режиссер выразил соболезнования россиянам после теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Режиссер Сербия Россия
29 марта 2024, 13:44
Бондарчук раскрыл детали ремейка «Гостьи из будущего»
Global Look Press
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Ремейк фильма «Гостья из будущего» картина «Сто лет тому вперед» может стать новым этапом развития российского кино. Об этом сообщил режиссер Федор Бондарчук на презентации новой ленты на мероприятии кинокомпании «Централ Партнершип», состоявшейся в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

«Картина, которую мы сегодня представляем, это главная картина наших студий. <…> Может быть, она положит начало совершенно другому этапу развития российского кино», - сказал режиссер.

Бондарчук отметил, что проект вдохновлен российским наследием, а не западными образцами.

Фильм, снятый Александром Андрющенко, основан на одноименном произведении советского автора Кира Булычева. В нем снимались известные актеры, включая Константина Хабенского, Викторию Исакову, Александра Петрова. Сам Бондарчук озвучил робота Вертера.

Лента выйдет на экраны 18 апреля. Сценарист картины Андрей Золотарев не исключил, что проект сможет стать франшизой.

Киноэкранизация сказки «Летучий корабль» за сутки проката собрала 150 миллионов рублей. Фильм повествует о приключениях царевны Забавы, стремящейся к браку по любви, вопреки желанию отца выдать ее замуж за богатого жениха Поля.

Кино Режиссер Фильмы
29 марта 2024, 11:19
Эрмитаж выставил «Вавилонскую башню»
Global Look Press
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Шедевр фламандской живописи XVII века — картину «Вавилонская башня» — выставили после комплексной реставрации в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Почти 80 лет назад Германия передала картину в музей в качестве компенсации за уничтожение в годы войны культурного наследия. В процессе реставрации удалось установить, что авторами полотна являются художник Тобиас Верхахт и еще три его современника.

«В отличие от остальных Вавилонских башен, известных на сегодняшний день, в данном случае мы имеем дело с картиной, написанной сразу четырьмя художниками. В то время, когда согласно фламандской традиции, подобные картины писались двумя художниками», - уточнила куратор выставки Алиса Мезенцева.

Помимо картины на экспозиции можно будет увидеть предметы, посвященные памятникам древнего Вавилона, строительству самой башни и легендам вокруг нее.

Ранее в Нидерландах продали работу Винсента Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» за 4,5 миллиона евро.

Шедевр фламандской живописи XVII века - картину «Вавилонская башня» - выставили после комплексной реставрации в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Санкт-Петербург Музеи Картины Художники Реставрация Россия

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