Умер актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

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Артист родился в 1962 году. В 1985-м он окончил ГИТИС, после чего служил в Театре имени Пушкина и Театре на Малой Бронной.

Дебютом актера в кино стал фильм «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он состоялся в 1985 году.

Терешко успел сыграть более чем в шестидесяти кинопроектах. он сотрудничал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов.

До последних дней Терешко участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Причина смерти актера неизвестна. Прощание с ним прошло 28 марта.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили коллеги артиста.