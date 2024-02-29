Умер актер из сериалов «Карпов» и «Мент в законе» Павел Маркин

Американская компания Netflix выпустила сериал о царе Александром Македонском. Историю презентовали как документальную, но что получилось по итогу? Великого полководца изобразили гомосексуалистом, и все внимание зрителей старались фокусировать только на этом. Своей оценкой провального проекта с «360» поделился писатель и публицист Платон Беседин.

Далее - его прямая речь.

Netflix, штампующий сериалы один за другим (так часто, что кажется, будто кругом один только Netflix) взялся за весьма заманчивый и более чем предсказуемый вариант - слепил историю об Александре Македонском.

До этого, пожалуй, самой известной экранизацией жизни великого завоевателя была лента Оливера Стоуна с Колином Фаррелом в главной роли. Но то был художественный фильм, а вот Netflix переиграл ситуацию и снял как бы документальный фильм, разбавленный драматическими вставками.

Бафомет, как известно, по одной из версии, андрогин - и именно таких андрогинов воспитывает или реально, чисто физиологически, плодит современная социокультурная матрица. В том числе и при помощи вот таких сомнительных, но весьма показательных с точки зрения банальности зла сериалов.

*ЛГБТ-движение - признано в России экстремистским и запрещено.

Причем не всегда доносится, чем реально занимался и прославился тот или иной человек, кроме того, что был геем. Таким нехитрым, но довольно эффективным способом выстраивается убийственная цепочка, в которой талантливый человек автоматически равно гей.

Однако именно таков дух времени и таково воспитание в соответствии с этим духом времени. Я бы даже сказал, почти инкубаторное выращивание людей, которые не знают ни истории, ни культуры, но зато буквально зациклены на вопросах идентичности.

С той разницей, что в конечном счете никакой особой идентичности новому обществу не предлагается - наоборот, планируется стандартизировать и отформатировать всех по единому образцу.

Например, стратегический талант Александра в новой работе Netflix не отражен совершенно - люди бьются, точно в английском пабе, стенка на стенку. А драматические вставки скорее бы подошли какой-нибудь дешевой мелодраме с мистическим уклоном. Все эти кровавые знамения - это вам в «Сумерки», господа.

Однако вот с чем действительно заморочились создатели сериала, так это с гомосексуальностью Александра Македонского. Данный аспект подан в сериале и так, и эдак - заход то с одного голубого ракурса, то с другого.

А, зрители, вы не поняли, что Александр Македонский был геем? О как! Сейчас мы вам еще раз подробно объясним и напомним. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще, был геем Македонский или нет, доподлинно неизвестно, хотя, скорее, был. Но тут ведь фокус - и в Netflix это прекрасно понимали - в другом.

Это один из краеугольных камней в фундаменте запрещенной в России ЛГБТ*-пропаганды. Это то, что когда-то сделало гомосексуальность модной и привлекательной.

И если раньше это делалось хоть и навязчиво, но все равно несколько осторожно и завуалировано, то сейчас реализуется напрямую, без каких-либо экивоков. При этом отбрасывается, как мы видим по тому же сериалу «Александр: становление бога», любая другая составляющая.