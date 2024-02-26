Умер актер из сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов

В знаменитом советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» обнаружили примечательный киноляп. На это обратили внимание авторы материала РБК.

Ошибку увидели в сцене с Володей Смирновым, которого сыграл актер Александр Абдулов. Его герой был модным молодым человеком и одна из показательных деталей - наушники, в которых персонаж часто слушал музыку.

Именно с ними обнаружили неточность в эпизоде к концу фильма. Там снимали сцену, где Михаил Кокшенов в роли Леши Пряхина высказывал Володе за его неправильный поступок с билетами на концерт. Смирнова одели в рубашку и черную жилетку.

Вместе с ними стоял женатый ловелас Миша Дятлов, его сыграл Леонид Куравлев. Трое мужчин находились у автомата с водой, когда к главной героине Наде (Ирина Муравьева) пришел супруг Сусанны.

Троица у аппарата внимательно наблюдала за развитием событий, а Миша произнес уже ставшую популярной фразу «Продолжаем пить». После этого кадр сменили и у Володи Смирнова на шее чудесным образом появились наушники, которых еще секунду назад там не было. В следующем кадре чудеса не закончились - воротник рубашки героя небрежно расстегнулся.

Ранее киноляпы нашли в советском фильме «Неуловимые мстители». Неточность заметили в сцене с Данькой Щусем.