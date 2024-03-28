28 марта 2024, 10:56

Умер актер из сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора

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Португальский актер Антонио Эвора, известный по роли в сериале «Санта Барбара», умер в Лиссабоне, не дожив до своего 83-летия два месяца. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на его коллег по экрану и сцене.

Причины смерти актера не раскрываются.

Антонио Эвора родился в 1941 году. Его карьера в театре началась в 1965 году. За плечами актера несколько десятков работ в фильмах и сериалах. Так, он снялся в нескольких эпизодах португальских мелодрам, среди которых «Шоу Мистико», «Зеленое золото» и ремейк мексиканского сериала «Госпожа» «Санта-Барбара».

Португальский актер Антонио Эвора, известный по роли в сериале «Санта Барбара», умер в Лиссабоне, не дожив до своего 83-летия два месяца. Об этом сообщило издание « Комсомольская правда » со ссылкой на его коллег по экрану и сцене.

Сериалы Фильмы Актеры
27 марта 2024, 20:07
Группа «Пикник» отказалась от частных выступлений после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Музыканты группы «Пикник» отказался от проведения частных выступлений после пережитого теракта в концертном зале Crocus City Hall одной из жертв которого стала помощница директора коллектива Екатерина Кушнер. Об этом со ссылкой на источник из окружения группы сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник заявил, что продюсеры коллектива прекратили прием заявок на частные выступления группы до мая. Но этот срок не окончательный.

Боевики напали на Crocus City Hall 22 мая, когда группа «Пикник» в сопровождении симфонического оркестра готовилась к выступлению.

Террористы открыли огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям. Музыканты успели покинуть здание, но лишились своих инструментов , которые уничтожил пожар, устроенный боевиками.

В здании остался только барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов , который помогал зрителям найти выход на улицу из задымленных помещений.

Сегодня группа дала благотворительный концерт БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга в память о погибших в теракте. Все вырученные деньги за билеты направят семьям погибших и пострадавших. Выступление началось с минуты молчания.

Организаторы концерта «Пикника» меры безопасности. Вокруг площадки заметили д ежурящих сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

Музыкальные клипы Концерты Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 10:50
Юрий Никулин сыграл в новом фильме благодаря нейросетям
РИА «Новости»
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Продюсер Гевонд Андреасян рассказал о том, что одним из героев семейной комедии «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин. Его образ удалось воссоздать на экране благодаря нейросетям, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи искусственного интеллекта. Создателям фильма удалось получить разрешение от семьи на использование образа Никулина. Результаты работы, занявшей около восьми месяцев, показали на форуме «Российский кинобизнес».

Сюжет фильма развернется в начале 80-х годов, где Никулин станет одним из ключевых персонажей. Картина выйдет в прокат с 30 мая.

Ранее стало известно, что нейросеть «сыграет» советского музыканта и актера Владимира Высоцкого в биографическом фильме. Его лицо воссоздадут для картины «Володя».

Фильмы Россия Актеры Нейросети
27 марта 2024, 01:34
«За невинно убиенных». Группа «Пикник» выпустила песню в память о жертвах теракта
РИА «Новости»
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Группа «Пикник» опубликовала в Сети песню «За невинно убиенных» в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Видео появилось на Youtube-канале коллектива.

В ролике на фоне горящей свечи звучит песня «За невинно убиенных». Композиция заканчивается 40 секундами тишины - предположительно, это минута молчания в память о людях, погибших в теракте в Crocus City Hall.

«Из огня в огонь, из слова в слово, Душа душу зажигает. В небесах охрипший ветер, Отпеванье начинает. Там, где ты земли коснулся, Новый колос прорастает», - звучат слова песни.

Впервые песня «За невинно убиенных» вышла 30 лет назад - в альбоме «Немного Огня» 1994 года.

Нападение на Crocus City Hall , где планировалось выступление группы «Пикник» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами расстреливали зрителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. Во время теракта погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

В среду, 27 марта, должен состояться концерт группы в Санкт-Петербурге. Музыканты приняли решение не отменять выступление , а собранные средства направить пострадавшим и семьям погибших в теракте.

Песни Видео Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:24
Путину подарили картину о детях Донбасса
РИА «Новости»
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Ставший лауреатом премии президента России молодых деятелей культуры художник Алексей Крюков вручил главе государства Владимиру Путину свою картину «В минуты тишины». Свою работу он посвятил детям Донбасса.

Автор пояснил, что в 2016 году он приезжал в Луганск в качестве волонтера. Тогда же он увидел на пробитом снарядами асфальте нарисованные цветными мелками детские рисунки. Свое наблюдение художник переложил на холст.

По словам Крюкова, героиня его картины - рисующая на асфальте мир маленькая девочка - стала символом надежды и света.

«Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня», - обратился к главе государства художник во время вручения премии.

Рассказывая о своих планах, Крюков заявил, что намерен в ближайшее время заняться написанием портретов героев специальной военной операции.

«Смотришь на них и видишь: когда читал произведения Толстого или Державина про ополченцев - вот это они, они пришли через века. Вот такие героические люди окружают нас, и они явили себя с 2014 года. Я считаю своим долгом это все отобразить», - добавил лауреат премии.

Церемония награждения лауреатов премии президента России молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года прошла в Екатерининском зале Кремля.

На открытии торжественной части Путин заявил, что культурные ценности, которые несут награжденные, помогают людям сохранять гуманизм и милосердие даже в самые тяжелые времена.

Глава государства также подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда страна переживает последствия теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Дети Картины Художники Донбасс Россия Владимир Путин

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