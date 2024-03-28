Умер актер из сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора

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Музыканты группы «Пикник» отказался от проведения частных выступлений после пережитого теракта в концертном зале Crocus City Hall одной из жертв которого стала помощница директора коллектива Екатерина Кушнер. Об этом со ссылкой на источник из окружения группы сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник заявил, что продюсеры коллектива прекратили прием заявок на частные выступления группы до мая. Но этот срок не окончательный.

Боевики напали на Crocus City Hall 22 мая, когда группа «Пикник» в сопровождении симфонического оркестра готовилась к выступлению.

Террористы открыли огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям. Музыканты успели покинуть здание, но лишились своих инструментов , которые уничтожил пожар, устроенный боевиками.

В здании остался только барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов , который помогал зрителям найти выход на улицу из задымленных помещений.

Сегодня группа дала благотворительный концерт БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга в память о погибших в теракте. Все вырученные деньги за билеты направят семьям погибших и пострадавших. Выступление началось с минуты молчания.

Организаторы концерта «Пикника» меры безопасности. Вокруг площадки заметили д ежурящих сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.