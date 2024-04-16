Умер актер из «Мастера и Маргариты» Мариан Ганча

О причинах смерти актера не уточняется. Ганчу похоронят 18 апреля 2024 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в часовне на городском кладбище во Вроцлаве.

Мариан Ганча родился 26 марта 1943 года. С 1969-го по 2012 год активно работал каскадером, ставил трюки, консультировал актеров на съемочных площадках, а также отвечал за спецэффекты.

На его счету 35 киноработ, включая «Мастера и Маргариту» 1988 года, «Волчицу» и «Испытание огнем и водой». Ганча также принимал участие в съемках таких фильмов, как «Извините, тут бьют?», «Жемчужина в короне» и «Перстень княгини Анны».