Умер актер из «Хозяйки тайги» Олег Рябцов

«Невосполнимая утрата», - подчеркнули в театре.

Причина смерти пока неизвестна. Дату, время и место прощания с артистом сообщат дополнительно.

Олег Рябцов родился в городе Иваново в 1939 году. Он работал во многих учреждениях культуры: от Ивановского областного драмтеатра до Ферганского областного драматического театра.

В 1985 году он устроился на работу в Кинешемский драматический театр. На его сцене артист сыграл порядка ста ролей в постановках по известным произведениям Чехова, Мольера, Островского и Шекспира.

Кроме того, актер снимался в фильме «Русские деньги» по пьесе Александра Островского и сериале «Хозяйка тайги». В 1980 году он получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004-м - заслуженного артиста России.