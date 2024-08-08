08 августа 2024, 12:54

Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников

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Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил Орловский государственный театр «Свободное пространство» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный - таким его запомнят родные и близкие», - написали коллеги артиста.

Причина смерти актера не уточняется.

Владимир Крашенинников родился 20 сентября 1948 года. Он окончил Школу-студию МХАТ, служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского и театре «Свободное пространство». За плечами актера почти 50 лет на сцене, а также роли в фильмах «Женитьба Белугина» и «Тихий Дон».

Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил Орловский государственный театр «Свободное пространство» на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Фильмы Театры Актеры
06 августа 2024, 16:50
Умер заслуженный артист России Марк Абрамов
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На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, один из создателей Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов. О его смерти сообщила пресс-служба организации.

«Человек невероятного обаяния, интеллекта, музыкального кругозора и очень тонкой души - таким мы запомним Марка Евгеньевича», - написали коллеги артиста.

Причины смерти Абрамова не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 7 августа.

Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а позже - Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. С момента основания Филармонического камерного оркестра с начала 90-х и до 2022 года он был художественным руководителем и дирижером Концертного духового оркестра.

Россия Музыка
06 августа 2024, 14:33
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
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На 47-м году жизни не стало сыгравшего в российском сериале «Глухарь» актера Владимира Новицкого. Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти не уточняются.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Сыщики», «Мент в законе», «Молодежка», «Вышибала», «Чего хотят женщины», Балабол» и других.

Сериалы Фильмы Актеры
06 августа 2024, 13:31
Умер звезда «Санта-Барбары» и «Хэллоуина» Чарльз Сайферс
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Не стало американского актера Чарльза Сайферса, известного по фильмам «Санта-Барбара» и «Хэллоуин». Он умер в возрасте 85 лет, сообщил журналистам Variety менеджер Крис Роу.

Он уточнил, что Сайферс скончался в результате болезни 4 августа в штате Аризона.

«Чарльз был милым и чувствительным человеком. У него всегда были лучшие истории. Он был близким другом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», - поделился Роу.

Сайферс родом из Нью-Йорка. Он обучался в Американской академии драмискусства и Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе. Там ему присвоили степень бакалавра в сфере театрального искусства.

На счету актера роли в таких культовых сериалах, как «Санта-Барбара», «Скорая помощь» и «Чудо-женщина».

США Болезни Актеры
06 августа 2024, 07:12
Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в «Лужниках» 11 августа
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В День строителя 11 августа на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» проведут концерт артистов-блогеров для детей. Он состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На концерте пройдут выступления 10 исполнителей. Среди них Кристина Карамелька, Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Марьяна Локель, ⁠⁠Марьяна Ми, Saasha и Вау Вероника. Они исполнят самые известные песни из своего репертуара. Мероприятие начнется в 17:00.

Также для детской аудитории форума-фестиваля в «Лужниках» начала работать площадка «Сам себе строитель». Участникам помогают почувствовать себя в роли строителя или архитектора, самостоятельно создать различные объекты и составить сценарий для них.

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