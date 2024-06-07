07 июня 2024, 10:32

Умер актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

На 78-м году жизни скончался британско-канадский актер Алан Скарф. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Скарф скончался 28 апреля в своем доме в Лонгее, Квебек, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной стал рак толстой кишки.

Алан Скарф родился в Англии и вырос в Ванкувере. Он выступал в театрах Европы, США и Канады и в 1988 году добрался до Бродвея. Параллельно артист начал сниматься в фильмах. Получил известность благодаря ролям в картинах «Двойной удар» и «Смертельное оружие 3».

Артист был дважды женат. У него остался сын, актер Джонатан Скарф, и дочь, композитор Тосия Скарф.

США Фильмы Актеры
05 июня 2024, 19:09
Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Использование современных технологий для создания анимационных фильмов не скажется на их внутреннем наполнении и сохранит в проектах душу, потому что основу сюжета и героев все равно придумают люди. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что аниматоры студии сегодня много работают с искусственным интеллектом, это помогает в раскрытии характера героев.

«Мы рисуем локации, просчитываем покадровую расстановку того, как будет выглядеть анимационный фильм. Вообще, у нас стоит очень большая задача, просто можно сказать KPI, которую мы сами себе поставили: в течение года как минимум сделать анимационный проект полностью на искусственном интеллекте», - поделилась Слащева.

Собеседница 360.ru добавила, что нейросети и искусственный интеллект - только технологическая разработка, поэтому душа из анимации не уйдет. Сценаристы, художники и креативные продюсеры все равно вкладывают часть себя во все проекты.

Отвечая на вопрос о востребованности сюжетов современным зрителем, глава студии рассказала, что на первом месте сейчас остаются фэнтезийные сюжеты и образ будущего.

По ее словам, современным детям нужно новое представление о супергероях. Для кого-то из зрителей им стал Чебурашка, чья сила заключается в доброте и обаянии. Ребята постарше ориентируются на молодых спортсменов и ученых. Поэтому новый образ Алисы Селезневой - это тоже новый герой.

«Мы все время в поиске. С 27 августа по 1 сентября в Москве пройдет молодежный кинофестиваль. Нужно понять, что ждут молодые люди от современного кино, известных медиаперсон. Конечно, нужны новые герои, не хочется создавать реинкарнации старых, которые мы знали и любили, чтобы был мостик между поколениями», - отметила собеседница.

Слащева напомнила, что российская анимация унаследовала богатые советские традиции, поэтому эта индустрия со своей историей и ценностями, которые транслируют через новые продукты, но не в назидательном ключе.

В ходе беседы председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах выхода российской анимации на рынки дружественных стран и о запуске специального детского канала в государствах БРИКС. Она подчеркнула, что анимация - это универсальный язык, который понятен каждому.

Искусственный интеллект Фильмы Союзмультфильм Нейросети ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 18:24
Глава «Союзмультфильма» Слащева рассказала о создании детского канала БРИКС
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Участница Женского делового альянса БРИКС и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о планах запуска специального детского канала в странах, которые входят в блок. Она также затронула тему выхода российских мультфильмов на новые рынки.

Глава «Союзмультфильма» добавила, что ограничения со стороны западных стран также не пропустили на международные фестивали российские проекты, которые этого вполне заслуживают.

Слащева также рассказала, что иностранцам в российских анимационных фильмах нравятся не только герои и сюжеты, но и традиционные ценности , которые они несут. В этом многие видят их главную особенность.

Слащева подчеркнула, что в Женский деловой альянс БРИКС состоит из 50 участниц: по пять человек от каждой из 10 стран. В рамках организации проводят встречи с предпринимательницами, а также продвигают различные идеи и проекты.

«В октябре Россия примет саммит лидеров государств БРИКС. Надеюсь, что мы там подпишем соглашения о целом ряде проектов в области производства анимации, кино, моды, фестивалей, архитектуры и дизайна. Есть идея создания детского канала БРИКС, чтобы рассказывать детям, зачем страны объединились», - сказала она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что анимация - универсальный язык, который понятен всем. Он меньше зависит от актерских способностей в игровом кино.

«Сегодня наши мультфильмы есть на платформах Ближнего Востока. Когда они идеально дублированы на арабский язык, вы не сможете сказать, где они сделаны», - пояснила глава «Союзмультфильма».

Слащева добавила, что прокат «Чебурашки» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел очень хорошо. Героя полюбили, и студия намерена запустить сериал, с которым зайдет на каналы и платформы стран Ближнего Востока.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что определенный толчок к выходам на новые рынки дали введенные санкции. Но для успешного продвижения необходима помощь государства для качественного перевода и озвучки.

Кино Россия Союзмультфильм БРИКС Ближний Восток
05 июня 2024, 16:28
Гостям ПМЭФ покажут спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в день рождения Пушкина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Театр имени Ленсовета и Капелла Санкт-Петербурга представят на Дворцовой площади города  музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа». Постановка пройдет в рамках ПМЭФ и фестиваля культуры «Петербургские сезоны». Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Для гостей и участников Петербургского экономического форума проход сделали бесплатным. Увидеть постановку можно в день рождения автора произведения - Александра Пушкина, - в четверг, 6 июня в 20:00.

Премьерный показ спектакля прошел в декабре 2022 года. Авторов постановки наградили Премией правительства Санкт-Петербурга в номинации «Театральное искусство». Автором идеи выступила народная артистка России Лариса Луппиан, а режиссером стал народный артист России Олег Леваков.

«Спектакль „Евгений Онегин. Страницы романа“ - это чтение классики под оркестр в драматическом театре. Уверена, что гости смогут оценить такое сочетание и погрузиться в наше прочтение великого произведения Пушкина» - поделилась художественный руководитель Лариса Луппиан.

Постановку сопроводят исполнением Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Музыканты сыграют фрагменты из произведений Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом».

Полная программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны» доступна на сайте ПМЭФ.

В рамках фестиваля также выступит писатель Сергей Минаев. Его встреча с читателями под названием «Еще немного истории» пройдет на площадке ДК имени Ленсовета. Также в пятницу, 7 июня, на Дворцовой площади состоится концерт с участием бывшего лидера группы «Наутилус-Помпилиус» Вячеслава Бутусова.

Санкт-Петербург Спектакль Театры Фестивали ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 14:14
Франдетти уйдет с должности главного режиссера «Ленкома»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Об этом он заявил журналистам после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин». Его слова передало РИА «Новости».

«Этот спектакль является моим прощанием с театром „Ленком Марка Захарова“ и с должностью главного режиссера», - сказал Франдетти.

Он выразил благодарность театру за два года работы. Франдетти доработает этот сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Ранее актер Александр Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.

Режиссер Россия Спектакль Театры

Новости по теме