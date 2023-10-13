Умер актер из фильма про Фантомаса

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Анри Серр ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль, указала газета. Причина смерти актера не раскрывается.

Серр родился в 1931 году на юге Франции. Свою карьеру он начинал в кабаре. Все изменилось, когда режиссер Франсуа Трюффо пригласил его исполнить одну из главных ролей в картине «Жюль и Джим». Мелодрама вышла на экраны в 1962 году. В итоге роль Джима прославила Серра на всю страну.

За свою актерскую карьеру Анри Серр исполнил роли в более чем в 40 картинах. В числе его работ такие проекты, как «Фантомас против Скотланд-Ярда», «Французская революция», «Поединок на острове», «Гонконг, прощай», «На прицеле у смерти», «Затухающий огонек», «Улица долгого ожидания», «Смертельно опасный мистер Фрост» и многие другие.

Французский актер Анри Серр умер на 93-м году жизни, сообщила газета La Dépêche du Midi. Российскому зрителю он известен в том числе по роли Андре Бертье в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда».