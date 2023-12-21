Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Разговоры о возможном запрете сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» действительно волновали съемочную группу проекта. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» объяснил эмоции команды просто: все прекрасно понимали — к романтизации бандитизма их история отношения не имеет.

«Конечно, мы переживали. Мы проделали большую работу, знаем, что история не про романтизацию [бандитизма], чем она начинается и заканчивается, хорошо понимаем, что хотим сказать. И там нет никакой романтизации», - обратил он внимание.

Золотарев признался, что на фоне призывов запретить сериал его создатели, мягко говоря, расстроились.

«Но я разделил бы критику сериала на две части. Есть конструктивная: люди говорят, что нельзя повторять того, что произошло. И я с этим согласен, тут нет никаких споров. А есть те, кто говорит про романтизацию. Причем забавно, что они начали об этом говорить, не смотря сериал: „Я не смотрел, но осуждаю и знаю, что там что-то романтизируют“. Мне им нечего сказать», - подчеркнул сценарист.

Смысл «Слова пацана» , по словам Золотарева, совсем в другом. В сериале показали взаимоотношения поколений и подтвердили теорию о том, что зло всегда возвращается злом.

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец заявляла, что сериал опасен для детской психики. По ее словам, в истории нет никакой созидательной основы. Детский омбудсмен просила Роскомнадзор проверить проект, обращались в ведомство с таким требованием и общественники. Но нарушений в киноленте не нашли.