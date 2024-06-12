12 июня 2024, 02:37

Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Исполатов

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Советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов скончался на 74-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Комедианты».

«Им было создано множество запоминающихся образов в спектаклях», - отметили в театре.

Исполатов родился 14 апреля 1951 года в Ленинграде. Детство провел в городе Котельнич Кировской области. Его отец во время Великой Отечественной войны был защитником Брестской крепости, потом попал в плен и написал книгу «Люди трудной судьбы». В 1974 году Николай Исполатов окончил Ленинградский театральный институт.

С 1990-го года артист служил в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты», практически с момента его основания.

Особую известность Исполатов получил благодаря съемкам в таких сериалах как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

Кроме того, он написал поэтический сборник и пьесу «Угол Марата».

Сериалы Болезни Кино Театры Актеры
11 июня 2024, 14:42
Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев
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Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил Новосибирский театр кукол на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер скончался 10 июня после продолжительной болезни. Печальную новость подтвердила дочь артиста Елена Кондратьева.

«В историю вошли роли артиста в наиболее известных и любимых спектаклях нашего репертуара: Карабас-Барабас в постановке „Приключения Буратино“, Визирь в „Волшебной лампе Аладдина“, Король в „Золушке“, Кот в спектакле „Кот в сапогах“, Купец в „Аленьком цветочке“ и многие другие», - поделилась пресс-служба театра.

Юрий Кондратьев родился 25 ноября 1950 года. С 1974-го он работал в Новосибирском областном театре кукол, где сыграл более 200 ролей.

В 1986 году Кондратьев окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». В 1994-м он получил звание заслуженного артиста России. Его имя внесли в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области.

Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил Новосибирский театр кукол на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Спектакль Театры Актеры
11 июня 2024, 13:56
Умерла сестра режиссера Андрея Тарковского
РИА «Новости»
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Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

Организаторы мероприятия выразили соболезнования родственникам и близким покойной.

«Сегодня стало известно о смерти Марины Арсеньевны Тарковской - сестры и одного из самых близких людей Андрея Тарковского», - указали в пресс-службе.

Марина Тарковская занималась сохранением архива своего брата и помогла создать музей великого режиссера. Она также сыграла огромную роль в организации кинофестиваля «Зеркало», который продолжает проводить мероприятия.

Ранее стало известно о смерти советского режиссера-документалиста Равшана Откирова. За свою жизнь он создал более 50 документальных лент. В число его работ входят фильмы «Семург - птица счастья», «Сад через сотни лет», «Дорогами славы боевой».

Музеи Режиссер Фестивали
10 июня 2024, 18:27
Умер художник Юрий Рыбьяков
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На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

На 85-м году жизни скончался аквалерист Юрий Рыбьяков. О его смерти сообщило тюменское региональное отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на своей странице в социальной сети « Вконтакте ».

«Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Многих домов уже нет, а полотна художника дают возможность окунуться в историю города», - отметили в организации.

Юрий Рыбьяков родился в Тобольске 3 февраля 1940 года. Он окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Живописец работал в технике акварели и гуаши. Его творения хранятся в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады, а также музеях Тюмени, Тобольска и Томска.

Тюмень Художники Россия
10 июня 2024, 11:26
Умер актер Сергей Бурлаков
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На 56-м году жизни не стало актера Сергея Бурлакова. Об этом сообщила пресс-служба Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева в социальной сети «ВКонтакте».

Актер скончался 9 июня. Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

«Он скоропостижно скончался за несколько минут до начала показов режиссерской пушкинской лаборатории», - уточнили в пресс-службе театра.

Сергей Бурлаков родился 19 февраля 1969 года. Он закончил Орловский государственный институт искусств и культуры в 1993-м. Артист работал в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева с 1992 года. Он играл Алексея в спектакле «Игроки», Феропонта - в «Трех сестрах», Айболита - в «Докторе Айболите», Клоуна - в «Каштанке», Гудвина - в «Волшебнике изумрудного города».

Бурлакова называли «голосом Орловской области», так как именно он озвучивал многие ролики про регион.

На 56-м году жизни не стало актера Сергея Бурлакова. Об этом сообщила пресс-служба Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева в социальной сети « ВКонтакте ».

Спектакль Театры Актеры

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