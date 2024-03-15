Умер актер Александр Емельянов

Артисту было 53 года. Он выходил на сцену театра в течение 30 лет и принял участие более чем в 70 постановках. В последний раз он появлялся перед залом 12 марта.

«За годы службы им создана целая галерея глубоких, честных образов, навсегда оставивших свой след в сердцах зрителей и коллег», - отметили коллеги Емельянова.

Прощание с Александром Емельяновым прошло сегодня, 15 марта, в ритуальном комплексе «Пирамида».

Зрители и деятели искусств города выразили искренние соболезнования из-за ухода артиста.

«Погасла еще одна звезда», - написали поклонники.