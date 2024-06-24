Умер 200-килограмовый актер Тейлор Уайли

Тейлор Уайли (при рождении Тейла Тули) ушел из жизни в четверг, 20 июня. Причина смерти не уточняется, однако, по информации местных СМИ, актер погиб во время урагана в штате Юта.

Тейла Тули родился 14 июня 1968 года на Гавайях. Он занимался сумо и был одним из самых массивных борцов в истории при весе в 200 килограммов. Позже из-за проблем с коленом он перешел в рестлинг и бои без правил.

В качестве актера за его плечами роли в таких лентах, как «Западный Вайкики», «Северный берег», «Частный детектив Магнум». Известность ему принес сериал «Гавайи 5.0», где он снялся в 171 эпизоде.