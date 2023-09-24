Ученые попытались обойти ртутные ловушки гробницы хозяина Терракотовой армии

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Гробница хозяина Терракотовой армии - знаменитого китайского императора Цинь Шихуанди - привлекала ученых на протяжении 50 лет. Специалисты предложили способ, с помощью которого получится вскрыть легендарное захоронение у вершины горы Лишань в провинции Шэньси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый император Китая, прославившийся строительством Великой Китайской стены и объединением государства, всю жизнь искал средство для достижения бессмертия. Даосы-алхимики при дворе Цинь Шихуанди изготавливали якобы волшебные эликсиры и пилюли для правителя. Одним из главных компонентов чудодейственного лекарства стал ядовитый метал - ртуть.

Из-за ртутных пилюль император умер в 210 году до нашей эры. Древнекитайский историк Сыма Цянь писал, что в гробнице Цинь Шихуанди текли реки ртути. Современные ученые действительно столкнулись с похожей проблемой - земля вокруг усыпальницы оказалась зараженной опасным веществом.

Из-за невероятно высокой концентрации ртути специалисты не могли попасть внутрь гробницы. Ученые придумали способ, благодаря которому археологи смогут узнать, что находится в усыпальнице. Специалисты предложили использовать мюоны - субатомные частицы, которые, как и рентгеновские лучи, позволят заглянуть внутрь структуры, не нарушив ее целостности.

Ранее подводные археологи обнаружили под водой у побережья Египта храм Афродиты. Специалисты датировали руины пятым веком до нашей эры.