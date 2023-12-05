Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия»

Так, аккордеонист Юрий Пашалы представит свою программу слушателям 5 декабря. В его многогранном репертуаре есть музыка на любой вкус: от классических мелодий до французского шансона.

Скрипач Александр Демидов обрадует публику 6 декабря. Музыкант и композитор играет как авторские инструментальные произведения, так и хиты поп- и рок-музыки. Пассажиры московского метро уже очень хорошо знают его.

Антонина Синицина, виртуозно владеющая балалайкой, исполнит народные песни 12 декабря. Она выступает как одна, так и в составе ансамбля «Гармония».

Профессиональная арфистка Татьяна Виговская сыграет для посетителей выставки-форума классику 13 декабря. Москвичи послушают романтичные и популярные мелодии, композиции из известного кино и джаз.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем участвовали 254 музыканта. Всего за пять сезонов провели более 350 тысяч выступлений. 24 ноября завершились открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро».

Ранее двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» получил особый подарок.

Артисты проекта «Музыка в метро» будут и дальше давать концерты в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Шоу пройдут с 5 до 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало каждого из них - в 18:30. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.