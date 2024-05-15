15 мая 2024, 11:54

«У каждого свой путь». Shaman высказался об уехавших артистах

РИА «Новости»
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) высказался о покинувших Россию артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я - выбрал остаться», - заявил певец.

Артист добавил, что недавно записал кавер на народную военную песню «Чёрный ворон». Он также поделился своим мнением о важности песни для людей в быту и на войне.

«Песня издревле вдохновляла наш народ, сопровождала в походах и поддерживала настроение. Я верю, что мое творчество тоже помогает сегодня ребятам на передовой», - сказал он.

Во вторник, 14 мая, Дронову вручили премию Минобороны в номинации «Музыкальное искусство». Артист отметил, что для него получение премии стало знаком о том, что он находится на верном пути. Он намерен продолжать развиваться в искусстве.

Награды Песни Shaman Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:07
Звезда сериала «Универ» рассказал, зачем сменил фамилию
РИА «Новости»
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Актер из сериала «Универ» Александр Мартынов поделился причинами, побудившими его сменить фамилию. В интервью порталу NEWS.ru он рассказал, что это помогло ему почувствовать себя увереннее.

По словам артиста, он решился переделать документы и взять фамилию Мартынов не из-за ассоциаций с персонажем-ботаником из сериала, а чтобы подчеркнуть родовую принадлежность.

«Фамилия Мартынов - это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть», - сказал актер.

По его словам, это решение стало для него стартом нового этапа саморазвития. Он почувствовал себя более уверенно.

Мартынов также добавил, что в актерской карьере ему сильно помогло изучение психологии, несмотря на то, что он не получил диплом. В настоящее время он совершенствует навыки сценической огневой подготовки и обучается правильному обращению с оружием для работы на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что актер Виталий Гогунский вернется в сериал «Универ». В новом проекте он снова сыграет Эдуарда Кузьмина.

Сериалы Актеры Психология
15 мая 2024, 10:53
Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев
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Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», - отметили в пресс-службе театра.

Вячеслав Гостищев родился 27 сентября 1932 года. В 1962 году он закончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». С 1993 года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре, снялся в нескольких фильмах, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, был задействован в 11 спектаклях.

Причина смерти артиста не уточняется.

Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Театры Актеры
15 мая 2024, 10:40
Пиратские фильмы вернулись в российские кинотеатры
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В России кинотеатры решили возобновить теневые показы пиратских фильмов. Причиной тому послужили недостаточные сборы от отечественного кино, сообщил РБК.

По данным издания, российские кинотеатры добавили в афиши предсеансное обслуживание, то есть они будут показывать новинки голливудских киностудий вместе с российским коротким метром.

Журналисты уточнили, что посетить такие сеансы уже можно в семи московских кинотеатрах. Аналогичную практику внедрили Петербург, Хабаровск, Чебоксары, Нижний Новгород, Пермь и других города.

Короткометражка «Прощание», в паре с которой представлена большая часть таких сеансов, накануне вошла в топ-10 самых кассовых фильмов.

Крупные российские киносети отменили предсеансное обслуживание 18 апреля по просьбе дистрибьюторов. Таким образом, они хотели поддержать отечественное кино.

Кино Фильмы Россия
15 мая 2024, 10:38
Умер советский режиссер-документалист Равшан Откиров
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Советский режиссер-документалист Равшан Откиров умер 9 мая на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», - написали его коллеги.

Равшан Откиров учился в Ташкентском театрально-художественном институте и окончил его в 1971 году. Его профессиональный путь начался на киностудии «Узбектелефильм», где с 1970 по 1994 год он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера.

В его творческом наследии - более 50 документальных работ, среди которых «Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург - птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также художественные фильмы, включая «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».

С 1994 года Откиров строил карьеру на телевидении. Он работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.

Кино Режиссер Фильмы

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