07 января 2024, 19:50

Три богатыря и парк пупского периода

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В конце декабря, аккурат к Новому году, в прокат вышел двенадцатый мультфильм о богатырях Добрыне Никитиче, Илье Муромце и Алеше Поповиче. И на этот раз каждому из них предстоит обрести себя. Писатель Платон Беседин сравнил мультик со встречей со старыми знакомыми. Сделано все добротно и качественно. Можно было бы сказать, что кино удалось, если бы не сюжет. А он, увы, зияет дырами, отметил публицист в своей колонке для «360».

Начитанный конь Юлий, полагающий, что будущее за технологиями, понимает, что пространственно-временной континуум сдвинулся, ткань бытия прорвалась, и прошлое смешалось с будущим.

Ну, а Тихон - местный старик - рассказывает главным героям, что у предков имелось предание о пупе земли, соединяющим эпохи. Собственно, к этому пупу и отправляются три богатыря, Князь Киевский, конь Юлий и Змей Горыныч, который смотрится, пожалуй, любопытнее других.

Это такая встреча со старыми знакомыми, с которыми постоянно что-то происходит. Там ведь не только три богатыря, но и Князь Киевский, конь Юлий, Змей Горыныч и прочие, прочие. Воспринимать это как мультфильм с сиквелами, приквелами невозможно.

Тут даже столь затянувшиеся франшизы как «Форсаж» и «Пила» отдыхают. Поэтому сериал - вот так правильно. Да, мы смотрим сериал про трех богатырей.

Шутка ли сказать, но новая серия, традиционно появившаяся аккурат к Новому году, двенадцатая в цикле. Называется она эффектно - «Три богатыря и Пуп земли». И на этот раз у богатырей нет противника, в котором воплотилась бы угроза или зло.

Конечно, богатыри спасут мир динозавров от падающего метеорита - для того они и оказались в прошлом, - но как быть с тем, что динозавры в таком случае выживут и, как следствие, обязаны будут изменить эпохи? Не заморачиваться с этой задачкой? Ну да, создатели новых «Богатырей» так и поступают, когда Алеша Попович спасается из чрева гигантской жабы без всякого саспенса и объяснений. Просто хоп - и нате вам хэппи-энд! Вот так просто? А почему бы и нет? - отвечают нам сценаристы. Но мы-то видим, что от серии к серии «Богатыри» становятся все водянистее и жиже. Эх! Далее - его прямая речь.

При этом базируется это новое на традиционной истории. Кто ж о богатырях не слышал? И это работает. Собственно, таков путь, по которому следовало бы идти всем тем, кто берется делать кино и мультфильмы для детей.

Однако, боюсь, в случае «Трех богатырей» в тринадцатой серии этого эффекта узнавания окажется недостаточно хотя бы для минимального успеха, ибо зритель откровенно подустал. Пора наконец-то поработать над качественным сценарием. Определенно, пора! Впрочем, это касается большинства современных кинокартин.

Но все-таки, даже с такими сценарными дырами и примитивными ходами мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» смотрится легко, но не легковесно. Он расслабляет и оставляет приятное послевкусие. Почему? Нет, дело не графике, конечно же, и не в классной озвучке князя Маковецким.

Фишка в том, что работает эффект узнавания, когда мы встречаем старых знакомых в новых обстоятельствах. Но это не модернизированная, переснятая классика (как «Бременские музыканты», например), а новый эпос, новые герои.

Далее следует разлад меж богатырями (старшие не ценят младшего), и Алеша Попович оказывается в прошлом, где его тут же пытаются подчинить первобытные люди и сожрать динозавры. Да, последние, видимо, снова в трендах, потому что именно в их мире следом за Алешей оказываются остальные герои.

Каждый из них в соответствии с хрестоматийными образцами идет отдельно друг от друга. И каждый из них должен обрести себя. Змей Горыныч наконец вспомнит, что он умеет дышать огнем сразу из трех своих голов. Конь Юлий и Князь Киевский проявят смекалку. Ну и так далее в том же духе.

«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», - пел Вячеслав Бутусов, а стихи к этой композиции написал один из лучших рок-поэтов со дня сотворения мира Илья Кормильцев. Действительно, надо просто заменить батарейки - придумать новый сюжет, обстоятельства, а вот героев оставить прежних.

Это я уже не о музыке, а о мультипликации. И раз уж мы играем в цитаты, то перефразирую еще одну: «Каждый год 31 декабря мы с детьми ходим на мультфильм „Три богатыря“…». И ведь не только мы, правда? Вот так философски я решил разукрасить и приукрасить в общем-то банальный и простенький сюжет, с которым у новых «Богатырей» возникают очевидные проблемы. Да, к сожалению, снова и снова констатируем: главная проблема современного кино - это отсутствие качественных сценариев. Ну, пригласите меня, что ли, я вам помогу… Итак, Змей Горыныч находит маленького динозаврика, который оказывается в веке XII аккурат из прошлого. К слову, у сценаристов явно плохо с историей, потому что исторических ляпов в мультфильме «Три богатыря и пуп земли» непростительно много.

Кино Россия
07 января 2024, 20:05
Названы главные номинанты на американскую кинопремию «Золотой глобус»
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Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте, местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

На звание лучшего драматического фильма претендуют картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», последняя работа Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», фильм французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро», картина британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» и режиссерский дебют Селин Сон «Прошлые жизни».

За звание лучшей комедии или мюзикла в борьбу вступят следующие фильмы: «Барби» Греты Гервиг, «Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пейна, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля «Бедные - несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Всего премии вручат в 18 номинациях за счет введения новых категорий «Лучший стендап-комик» и «Лучшее кинематографическое и кассовое достижение».

На самое большое количество наград (восемь) претендует фильм «Барби» и его создатели. За семь наград поборются «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны» и «Бедные - несчастные».

На четыре «Золотых глобуса» рассчитывают «Прошлые жизни», «Маэстро», «Май, декабрь» и Анатомия Падения».

Главным ведущим церемонии станет стендап-комик и актер Джо Кой.

Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте , местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

США Кино
07 января 2024, 15:55
Кино на Рождество. Лучшие фильмы для всей семьи
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Рождество — праздник обретения человечеством надежды. Недаром в этот день примиряются (пусть даже на время) самые заклятые враги, люди прощают друг другу обиды и стремятся делать добро. «360» составил подборку того, что стоит посмотреть в праздничные дни в кино и дома.

Что посмотреть на Рождество в кинотеатре Холоп-2, 2023 год Картина с оригинальным названием «Холоп 2» продолжает историю первого фильма 2019 года. Главный герой, перевоспитанный в липовой деревне XIX века, вроде бы стал приличным человеком, однако не прочь примерить на себя роль судьи и подсунуть такое же испытание другим. Например, наглой девушке Кате.

В новом кино к уже знакомым персонажам, которых играют Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Александр Самойленко, присоединились Аглая Тарасова, Наталья Рогожкина и Кирилл Нагиев и другие актеры. Все они дружно старались рассказать историю «Укрощения строптивой» на новый лад.

Что посмотреть на Рождество с детьми Один дома, 1990 год Пожалуй, одна из лучших и нестареющих праздничных комедий, в которой прекрасно сочетаются юмор, приключения и доброта. Сообразительный Кевин МакКаллистер не только смог разделаться с грабителями, но и подарить настоящее Рождественское чудо своему странному старику-соседу. Как, впрочем, и себе самому.

Бойкий рыжий восьмилетка из дома на бульваре Линкольна стал другом детства уже нескольким поколениям. Все они, вместе со смехом, впитали истины о важности семьи, прощения и любви к ближним. Второй фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» еще раз закрепил этот эффект. А вот последующие ленты смотреть не стоит.

Химера, 2023 год Чудеса бывают не только сказочными и романтичными, но и с налетом мистики. Именно такова картина «Химера» совместного производства Италии, Франции и Швейцарии. История уносит зрителя в 80-е годы прошлого века. Молодой британский археолог с особенным даром оказывается втянут в аферу, и при этом ищет свою возлюбленную.

Главную роль сыграл Джош О’Коннор, который успел засветиться в «Докторе Кто» и «Отце Брауне». Также в фильме снялись Изабелла Росселлини и Альба Рорвахер - старшая сестра режиссера и соавтора сценария Аличе Рорвахер. «Химера» получила по две награды Каннского и Чикагского кинофестивалей, а также приз Европейской кинопремии.

Морозко, 1964 год Прекрасная история, снятая главным советским киносказочником Александром Роу. В принципе, это вечный сюжет «Золушки»: злые мачеха и старшая сводная сестра, отец-подкаблучник и не противящаяся злом насилию Настенька, самовлюбленный «принц» Иван, вдовий сын. А за волшебство отвечают Морозко, Старичок-боровичок и Баба-яга.

Однако эта сказка не замыкается только на чудесах: она также учит своих маленьких зрителей быть добрыми и честными, скромными, помогать старшим и не давать слабых в обиду. Только так и получается настоящее волшебство и победа добра над злом.

Бременские музыканты, 2023 год Сказка братьев Гримм сначала сделала карьеру в мультипликации, а теперь стала полнометражным кинофильмом. В ролях заявлены: звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Юлия Пересильд и другие.

Кинофильм попытался сыграть на том, за что зрители полюбили мультик. В историю вошли любовь Трубадура и Принцессы, Гениальный Сыщик и непревзойденная музыка Геннадия Гладкова. Однако то, как именно нынешние киноделы воспользовались наследием времен СССР, вызвало у критиков неоднозначную реакцию.

Реальная любовь, 2003 год Девять историй, которые причудливо переплетаются друг с другом и разрешаются в сочельник там же, где и начались - лондонском аэропорту Хитроу. Слоганом картины по праву стали слова Love Actually Is All Around - «Любовь вокруг нас». А лучше всего она проявляется именно в волшебное время Рождества.

Хью Грант и Лиам Нисон, Алан Рикман и Эмма Томпсон, Кира Найтли и Колин Ферт, а также другие, не менее замечательные актеры - все они играют главных героев, все равнозначны в одной общей истории чуда и новой надежды.

Гремлины, 1984 год Тех, кому хочется посмотреть рождественский ужастик, стоит вспомнить про «Гремлинов». Фильм не столько страшный, сколько смешной, а временами он кажется и вовсе милым. Совсем как тот зверек, которого принес заботливый отец в подарок сыну. Всего-то и надо было помнить три правила: не мочить, не кормить после полуночи и беречь от яркого света.

Правила были нарушены и жители маленького городка получили самое незабываемое Рождество в своей жизни. Главным героям пришлось вступить в схватку с настоящей бандой кровожадных пушистиков, а зрителям - с замиранием сердца наблюдать за развитием сюжета.

Гарри Поттер и философский камень, 2001 год Еще одна киносказка, которая заворожила уже несколько поколений. Именно первая часть эпопеи «мальчика, который выжил» стала прочно ассоциироваться с Рождеством. Возможно, всему причиной уникальная музыка оскароносного Джона Уильямса, который, кстати, также написал и знаменитый «Имперский марш» из «Звездных войн».

А еще сыграл свою роль тот факт, что первая часть «Гарри Поттера» еще не изобилует по-настоящему страшными эпизодами, как это будет в последних фильмах. При этом чудного и чудесного тут предостаточно, а зло еще не вступило в свою полную силу. Впрочем, и тогда, и позже его все равно победят храбрость, дружба, милосердие и любовь.

Разумеется, эта киноподборка - далеко не все рождественский фильмы, но перечислять их всех пришлось бы довольно долго. Но что бы не выбрал зритель, он почти наверняка будет искать истории, которые дарят надежду на лучшее. Ведь это именно то, о чем нам рассказывает чудо Рождества.

Классические фильмы на Рождество, которые стоит пересмотреть Обыкновенное чудо, 1978 год «Обыкновенное чудо» - одна из самых трогательных и волшебных отечественных киносказок. История, которую от скуки закрутил волшебник для своей жены, привела к ним на порог влюбленного медведя, отчаявшуюся принцессу, суетливых придворных, смешного короля и ушлого министра-администротора.

Прекрасный актерский ансамбль, невероятная музыка Геннадия Гладкова, искрометные диалоги, которые давно разошлись на цитаты - что еще нужно, чтобы вновь обрести надежду и понять, что любовь побеждает все? Ведь зло перед ним оказывается глупым и бессильным, а любые преграды и даже самое сильное колдовство, просто отступают.

Праздники Семья Кино Фильмы Новый год Православное рождество
07 января 2024, 11:36
Плиту с надписью XVII века нашли в Симоновском монастыре Москвы
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Реставраторы Симоновского монастыря в Москве во время подготовительных работ осмотрели восемь зданий, входящих в архитектурный ансамбль, где обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В палатах монастыря находились фрагменты более древней стены и белокаменная плита с надписью, датируемой XVII веком. Кроме того, реставраторы нашли исторические планировки помещений и отдельные элементы архитектуры.

По историческим записям, монастырь основали в 1370 году. Обитель некоторое время входила систему сторожевых монастырей Москвы.

В XVII веке здесь появились кирпичные стены и пять боевых башен. К 1680 году на территории монастыря возвели церковь Сергия Радонежского, трапезную и еще несколько хозяйственных построек.

Ранее на Арбате в Москве отреставрировали скульптуру «Принцесса Турандот», пострадавшую от рук вандалов.

Москва
07 января 2024, 11:18
Микки Мауса превратили в убийцу
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Известный мультипликационный персонаж Микки Маус примерит роль убийцы в новом фильме ужасов. Трейлер картины появился на видеохостинге YouTube.

С 1 января 2024 года персонаж стал общественным достоянием, поэтому студия Walt Disney потеряла эксклюзивные права на его изображение.

Хоррор получил название «Мышеловка Микки». Режиссером картины выступил Джэйми Бейли. В описании к ролику указали, что главной героиней фильма станет девушка Алекс, которая застряла в игровом зале вместе с друзьями, после чего появился неизвестный убийца в маске персонажа мультиков. На цифровых платформах фильм появится уже весной 2024 года.

Студия Disney намерена выпустить биографическую картину о своем основателе - художнике Уолте Диснее. Она расскажет историю его жизни и пути к успеху.

Disney Фильмы

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