22 апреля 2024, 18:30

Трейлер «Дэдпула и Росомахи» выложили в Сеть

РИА «Новости»
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В Сети опубликовали трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». Первым им поделился исполнитель главной роли, актер Райан Рейнольдс, в своем YouTube-канале. Спустя пять минут ролик появился на ресурсах киностудии Marvel.

Режиссером картины стал Шон Леви, сценарий написали авторы двух предыдущих «Дэдпулов» Ретт Риз и Пол Верник, главные роли исполнили актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Сюжет фильма строится вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз, чтобы мир не рухнул, Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше 40 лет. Его адамантиевые когти теперь не всегда появляются моментально.

В картине Росомаха впервые предстанет в знаменитом желтом костюме из комиксов. Главным злодеем станет Кассандра Нова - сестра-близнец профессора Чарльза Ксавьера. В представленном трейлере зрители впервые увидят этого персонажа.

Год назад исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс снял сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он купил его.

Marvel Трейлеры Фильмы Актеры
22 апреля 2024, 18:37
Автором текстов Кена Хексли оказался бизнесмен из Барнаула
РИА «Новости»
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Барнаульский бизнесмен Владимир Емелин оказался автором песен из альбома «My Book of Answers» британского рок-музыканта и лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли. Об этом сообщил kp.ru.

Бизнесмен, генеральный директор завода «Плавыч» и обладатель титула «Лучший меценат Барнаула» случайно встретил Хенсли в аэропорту Испании в 2018 году. После этой встречи он пригласил рокера на частное мероприятие и позже предложил ознакомиться с его стихотворениями.

Затем Хенсли взялся за адаптацию и перевод стихов Емелина, из которых впоследствии были выбраны тексты для альбома. Название «Моя книга ответов» вдохновлено одним из стихов Емелина о переживаниях в дни молодости, проведенные в больнице после травмы.

Кен Хенсли скончался в 2020 году в возрасте 75 лет, а его последний альбом, содержащий стихи Емелина, был выпущен после его смерти в 2021 году.

Ранее песня Марии Захаровой заняла первое место на конкурсе «Шансон года - 2024». Эту композицию Захарова написала для певицы Любови Успенской.

Песни Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 18:27
Фадеев ответил на слухи о том, что новым голосом «Глюкозы» стала Мизулина
РИА «Новости»
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Поклонники Глюк’oZы предположили, что голосом обновленного проекта стала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Продюсер Максим Фадеев назвал эту версию интересной. Об этом он написал в социальных сетях.

«Интересная версия, одна из самых неожиданных», - заявил Фадеев.

Продюсер также подтвердил, что Наталья Чистякова-Ионова больше не участвует в проекте. Фадеев добавил, что обновленная Глюк’oZа скоро выпустит ремейки популярной композиции «Танцуй, Россия» на английском и испанском языках в сотрудничестве с группой Serebro.

Продюсер Евгений Бабичев раскритиковал обновленный проект. Он назвал его Глюк’oZой курильщика и отметил, что политическая повестка не идет ему на пользу. Новый трек, небольшой фрагмент которого Фадеев выложил несколько дней назад, вышел 19 апреля.

Музыка Максим Фадеев Екатерина Мизулина Шоу-бизнес
22 апреля 2024, 16:46
Киносказка «Летучий корабль» собрала в прокате свыше миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Киносказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя на основе знаменитого советского мультфильма собрала в прокате свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил ресурс Kinobusiness.

Портал привел статистику, ссылаясь на предварительные данные за прошедшие выходные. Согласно информации с сайта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кино (ЕАИС), сумма кассовых сборов составила 970 миллионов рублей.

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России по итогам выходных. В первый после релиза уикенд картина принесла создателям 309,2 миллиона рублей. «Летучий корабль» расположился на второй строчке рейтинга с кассовыми сборами 47,7 миллиона рублей. Он вышел на экраны 21 марта.

Кино Фильмы
22 апреля 2024, 15:14
Умерла звезда оскароносных фильмов Гана Брейхова
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Звезда фильмов режиссера Милоша Формана, чешская актриса Гана Брейхова, умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил портал Blesk со ссылкой на племянницу артистки Терезу ​​Бродску.

Гана Брейхова родилась в 1946 году в Праге. Она получила первую роль в кино, когда еще училась в школе. Ее дебютную работу «Любовные похождения блондинки» номинировали на «Оскар». За плечами актрисы около 35 лент и телешоу. В последний раз она появлялась на экране в середине 1990-х.

Одной из последних ее работ стал фильм Формана «Амадей», который взял восемь статуэток «Оскара». После 1989 года Брейхова решила посвятить себя бизнесу.

В 2009 году актриса чуть не сгорела заживо в своей квартире на Аргентинской улице в Праге. Пожар, возникший, по всей видимости, в результате неосторожного обращения со свечой, уничтожил практически всю технику. Последние годы Брейхова жила в доме престарелых в Буштеграде.

Кино Фильмы Актеры

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