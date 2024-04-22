Трейлер «Дэдпула и Росомахи» выложили в Сеть

Режиссером картины стал Шон Леви, сценарий написали авторы двух предыдущих «Дэдпулов» Ретт Риз и Пол Верник, главные роли исполнили актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Сюжет фильма строится вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз, чтобы мир не рухнул, Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше 40 лет. Его адамантиевые когти теперь не всегда появляются моментально.

В картине Росомаха впервые предстанет в знаменитом желтом костюме из комиксов. Главным злодеем станет Кассандра Нова - сестра-близнец профессора Чарльза Ксавьера. В представленном трейлере зрители впервые увидят этого персонажа.

Год назад исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс снял сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он купил его.