Только разговаривать с детьми. Как избежать повторения казанского феномена

Золотарев согласился с тем, что не самые приятные эпизоды привлекают больше всего внимания, в том числе и детского - те же сцены грабежей.

«Но для того, чтобы [дети] начали это копировать, они должны изначально стоять на краю. Они должны находиться в тяжелом социальном положении, на грани. А что их привело к этой грани - явно не сериал, а что-то другое», - заключил он.

Казанский феномен стал собирательным названием для десятков молодежных банд Татарстана, которые терроризировали его столицу с середины 70-х годов прошлого столетия.

«Думаю, что в современных реалиях он (казанский феномен - прим. ред.) невозможен. Но нужно все время думать о том, что раз такое было в истории, значит, когда-нибудь может повториться. Чтобы этого не произошло, нужно разговаривать со своими детьми. Нет никакого другого способа», - подчеркнул один из создателей сериала.

Съемочная группа, заметил он, понимала, что дети в итоге могут копировать героев «Слова пацана». Но такое происходит почти всегда, когда законченная история превращается в некое явление. Вопрос заключается в том, как далеко зайдет ребенок и что в целом подразумевает под подражанием сериальным образам.