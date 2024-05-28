28 мая 2024, 11:43

ТНТ опроверг слухи о съемках сериала «Сверхъестественное» с Янковским и Кологривым

Global Look Press
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В России не планируют снимать адаптацию известного американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Представители телеканала уточнили журналистам, что они не планируют запускать в производство русскую версию сериала «Сверхъестественное». Соответственно, ТНТ не приглашал на главные роли ни Янковского, ни Кологривого.

Накануне появились слухи, что актеры исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров в отечественном варианте американского сериала. Янковский и Кологривый уже снимались вместе в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом последний считает, что его коллега попал в проект только благодаря своей громкой фамилии.

Сериалы Кино Актеры Телевидение
27 мая 2024, 17:51
Умер актер Тристан Саралидзе
Freepik
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На 69-м году жизни скончался грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика на балконе в фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Причины смерти не уточняются. Известно, что актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад родственникам даже пришлось опровергать появившуюся в СМИ информацию о смерти артиста.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Тристан Саралидзе смог завоевать всеобщую любовь благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье, родным и коллегам Тристана Саралидзе», - написал он.

Тристан Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. С 1978-го он служил в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Актер запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Приказано взять живым», «Покаяние» и «Литовский транзит».

Грузия Актеры
27 мая 2024, 16:25
«Я закричал!» Марк Эйдельштейн — о реакции на победу «Аноры» в Каннах
Global Look Press
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Актер Марк Эйдельштейн, узнав о победе фильма «Анора» на Каннском кинофестивале, закричал от радости. О своих эмоциях он рассказал kp.ru.

«Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее», - поделился он.

Эйдельштейн уточнил, что новость о победе его застала после смены на секретном проекте режиссера Романа Михайлова. Выйдя из психиатрической клиники, которая временно стала съемочной площадкой, актеру позвонил друг и сообщил, что фильм выиграл.

По словам артиста, они с приятелем были на Каннском кинофестивале во время показа «Аноры», но до награждения уехали в Россию. Эйдельштейн назвал победу киноленты чудом и выразил надежду, что скоро она обретет популярность.

Сюжет картины разворачивается вокруг экзотической танцовщицы и сына российского бизнесмена, с которым у них роман. Герои женятся, но родители мужчины против этого союза.

Кино Фильмы Фестивали
27 мая 2024, 16:08
Дочь художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца
Global Look Press
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В Северной столице дочь художника Вячеслава Пакулина подала в суд на Русский музей, потребовав вернуть картины отца. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

По данным издания, в Дзержинском районном суде началось рассмотрение иска от 76-летней Любови Пакулиной.

Журналисты попытались выяснить у истицы, почему она решила отсудить картины спустя столько лет. Однако Пакулина резко отреагировала на вопрос, порекомендовав интересующимся заняться журналистикой.

«Какое ваше дело?», - спросила она.

Пенсионерка намерена забрать у музея такие работы Пакулина, как «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах», «Колхоз. Молотьба».

Эксперты оценивают общую стоимость картин примерно в 3,79 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что художник Никас Сафронов решил скорректировать свое завещание. Он планирует оставить государству 50% ценного имущества.

Санкт-Петербург Суд Художники
27 мая 2024, 15:41
Умерла создательница мультсериала «Гора самоцветов» Ирина Капличная
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На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети «ВКонтакте».

Капличная скончалась 23 мая. Причины смерти не уточняются.

«Норштейн-студия приносит соболезнования близким Ирины Александровны и всему миру анимации», - написали в пресс-службе фонда.

Ирина Капличная родилась 20 сентября 1945 года в Полтаве. В 1971-м окончила киноведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко - Карого. С 2004 по 2008 год она создала 26 серий мультсериала «Гора самоцветов». Кроме того, Капличная была организатором Международного кинофестиваля анимационных фильмов «КРОК».

На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети « ВКонтакте ».

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