15 июня 2024, 02:33

Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших на российском музыкальном олимпе

РИА «Новости»
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Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла в Москве, лучшими исполнителями назвали Диму Билана и Анну Asti. Подробности рассказало РИА «Новости».

«Было всякое, было разное, а сколько еще будет! Хочу пожелать каждому веры в себя, слышать свой голос среди множества голосов, не сбивать себя с пути, не давайте это сделать никому», - отметил Билан, получая награду.

В номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня» победу одержала пластинка Анны Asti «Царица». Певица поблагодарила команду и слушателей. Клаву Коку признали лучшей в Сети.

Премию в номинации «Лучшая музыкальная группа» получил коллектив «Три дня дождя». Музыканты отметили, что начинали все в 2020 году в Парке Горького, а теперь получили премию, значит, «все не зря».

Телеканал «360» наградили в рамках премии «Лучшие социальные проекты». Награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» получил благотворительный проект «Круиз добра» для семей из ДНР.

Награды Музыкальные клипы Песни Музыка Москва
14 июня 2024, 14:26
Талантливых детей пригласили в симфонический оркестр «Движения Первых»
Freepik
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В России стартовал дополнительный набор в «Детский симфонический оркестр Первых». Желающим присоединиться предстоит записать видео и отправить организаторам, сообщила пресс-служба «Движения Первых».

Проект реализуют с участием продюсерского центра «Звучи», в роли художественного руководителя оркестра выступит главный дирижер Русского камерного оркестра Сергей Проскурин. С 13 июня по 11 июля пройдет дополнительный отбор участников - музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет и наставников от 16 до 25 лет.

Заявки примут на сайте «Движения Первых». Для участия нужно снять на видео навыки игры на скрипке, флейте, трубе, кларнете или другом инструменте и отправить ролик организаторам. Лучшие музыканты поедут на очный сбор, репетиции и выступления.

«Движение Первых» создали в 2022 году. Президент Владимир Путин заявил, что оно призвано помочь детям и молодежи реализовать свои таланты.

Дети Молодежь Музыка Школьники
14 июня 2024, 12:36
Умер музыкант Валерий Бондарев
Freepik
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В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Артист скончался в ночь на 14 июня за несколько дней до своего 77-летия. Причины смерти не уточняются. Дату, место и время прощания объявят позднее.

«Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти и в истории культурной жизни Самары», - написала пресс-служба театра.

Валерий Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Он окончил Новосибирскую государственную консерваторию. С 1977-го был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. В 1982 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР.

Музыка Театры
14 июня 2024, 11:26
Вход в культурные учреждения предложили сделать бесплатным для бойцов СВО
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Участникам спецоперации и членам их семей могут обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры за счет самих организаций. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, вопрос обсуждают в администрации президента. Переговоры идут с Минкультом и фондом «Защитники Отечества». Инициатива стала следствием поручения президента России Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта», отметили собеседники издания.

Участники рынка, с которыми пообщались журналисты, считают, что льгота будет распространяться на 5-7% аудитории, так что учреждения могут терять до 1,2 миллиарда рублей в год.

В Минкульте отметили, что решение пока не принималось, и не дали других комментариев по этой теме.

Программу «Пушкинская карта» запустили в 2021 году. Школьники и студенты - обладатели такой карты могут ходить на некоторые культурные мероприятия и в учреждения культуры за счет государства.

Музеи Кино Россия
14 июня 2024, 03:31
Цискаридзе заявил, что именно он сделал Волочкову известной на всю страну
РИА «Новости»
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Российский мастер балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что балерина Анастасия Волочкова так сильно прославилась благодаря его стараниям. Об этом он рассказал на телеканале «Беларусь 1».

Он отметил, что способствовал переезду Волочковой из Петербурга в Москву и ее трудоустройству в Большой театр. Также балетмейстер признался, что положительно повлиял на карьеру балерины Светланы Захаровой.

«Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле», - сказал педагог.

Он признался, что Волочкова иногда не справлялась со «страстями театральной среды». Вероятно, через 50-100 лет о ее судьбе снимут фильм, предположил учитель.

Сейчас Анастасия Волочкова уже не так часто выходит на сцену. Она рассказывала, что участвует в благотворительных спектаклях, на которые бесплатно раздает билеты.

Театры Анастасия Волочкова

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