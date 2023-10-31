Как пояснил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, в павильоне № 1 восстановили фасады, интерьеры, внешнее убранство. Временная экспозиция не нарушит его исторический облик, работы идут в соответствии с требованиями строительного контроля.

Подробнее узнать об экспозиции и зарегистрироваться для посещения интерактивного пространства можно на платформе expo.pervye.ru , почитать о выставке-форуме «Россия» - на сайте russia.ru.

По его словам, уникальные технологические решения позволят каждому гостю интерактивного пространства создать визуальную проекцию собственной мечты.

Главная идея выставки в том, что мечта - это начало любого открытия. Гости смогут познакомиться с проектами Движения Первых и платформы «Россия - страна возможностей», принять участие в образовательных и культурно-развлекательных мероприятиях.

Традиции и новшества Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что хотя ВДНХ обычно ассоциируется с историей, посетителей ждет «сочетание традиций и новшеств».

«Например, „купол мечты“ - это только малая часть экспозиции павильона, которая раскроет главную идею нашего проекта и позволит визуализировать свою мечту», - продолжил он.

На выставку приглашают как взрослых, так и детей.

Павильон площадью более 9,3 тысячи квадратных метров, где развернется экспозиция, находился на реконструкции с 2014 года и откроется впервые после масштабных работ. Реставраторы вернули ему облик 1954 года.

Продолжается оформление входной группы и самой экспозиции.

«Зрители узнают о современных технологиях, которые меняют нашу жизнь, о выдающихся людях, пример которых вдохновляет современную молодежь, о том, как мечты прошлых поколений стали сегодняшними достижениями нашей страны», - рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.