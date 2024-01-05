Тайные отсылки нашли в известных советских фильмах

После колоссального успеха «Чебурашки» в прошлом году новым семейным российским фильмам придется непросто: даже если картина удачная, сравнения с работой режиссера Дмитрия Дьяченко не избежать. Но безупречный материал, взятый за основу в «Бременских музыкантах», его создатели умудрились испортить. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

В фильме же все довольно однообразно: первые шутки петуха, заявляющего, что он дракон, и полагающего, что по нему фанатеет каждый в радиусе ста метров, могут вызвать улыбку, но приедаются слишком быстро. Вообще, создатели ленты предпочли примитивный юмор, который повторяется по кругу. Но, как известно, шутка, произнесенная дважды, не становится смешнее.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

Откуда столько иностранных слов в этом моем тексте? Фокус в том, что Алексей Нужный в своей ленте, кажется, не только надоедливо использовал их, но и, похоже, решил собрать кадры из всех голливудских блокбастеров, которые видел каждый. Не знаю, то ли это пародия (не слишком удачная), то ли просто катастрофическое отсутствие идей.

И даже распорядительница модного фестиваля - почему-то негритянка. Продолжать подобные параллели можно долго, но стоит ли? Точнее так: стоило ли в принципе делать их? Или режиссер мог попытаться создать нечто свое? Да, посмотреть новых «Бременских музыкантов» разок можно, но вот пересматривать и рекомендовать их для души и семейного вечера - нет, спасибо, увольте. Пойду-ка я лучше поставлю на проигрыватель винил и подпою чудесному голосу Магомаева «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» Нет, ну понятно, что ради заработков. Понятно, что ради некоего ремейка советского наследия. Однако, в отличие от «Чебурашки» (будем оперировать этим примером, раз начали), новые «Бременские музыканты» не объединяют поколения - хотя бы потому, что аранжировки выглядят слишком современно и синтетически (хотя Максим Фадеев, безусловно, старался), а душевность здесь ванильно-водянистая, как мороженое на распродаже. Оттого веришь мало.

Каждый семейный фильм, выходящий в российский кинопрокат в новогодние каникулы, обречен на сравнение с «Чебурашкой», сделавшим колоссальную кассу в прошлом году. Да, сравнения неизбежны - в ближайшее время так точно.

Когда повозка музыкантов движется по изумрудно-зеленым далям, вспоминаешь «Властелина колец» и его новозеландские пейзажи. Когда эту повозку сжигают и петух, вооруженный ультрапушками, дышащими холодом, взмывает в воздух, то это компиляция из «Матрицы» и «Железного человека». Ну а появление музыкантов в городе, захваченном разбойниками, - всего лишь прямая отсылка к «Зорро».

Вообще, вся эта весьма пестрая история с, казалось бы, правильными месседжами, крепким актерским составом по итогу скукоживается, пусть и способна под конец выдавить слезу у таких сентиментальных зрителей, как я и мои дочки. Однако этого мало, дабы претендовать на что-то действительно серьезное.

Почему так? Все очень просто. У этого фильма нет сверхидеи, нет даже адекватной, внятной идеи, подкидывающей ответ на вопрос: «Для чего снималось это кино?» К примеру, появление животных (петуха, осла, кошки, собаки) в принципе никак не объясняется в ленте. И если в мультфильме животные смотрятся органично, потому что все там рисовано, то здесь - в мире новых «Бременских музыкантов» - живут только люди. Так откуда появились животные, простите? К слову, выглядят они так, что пробуждают аллюзии не на семейное кино, а, скорее, на хорроры вроде «Винни: кровь и мед». Да, выглядят местами то дешево, то жутковато, то жутковато и дешево. При этом даже в мультфильме у каждого из «музыкантов» был свой типаж, свой образ.

Бурунов, кстати, играет неплохо, Мария Аронова, назначенная на роль атаманши, которая хочет, чтобы ее не боялись, а любили, чуть хуже.

Не спасает и как всегда уровневая игра Константина Хабенского, исполнившего роль того самого сыщика, у которого нюх как у собаки, а глаз как у орла. Его в ленте Нужного слишком мало, да и мотивация все так же туманна и не прописана.

А новое поколение актеров в очередной показывает, что у нас с молодыми исполнителями беда: Валентина Ляпина и Тихон Жизневский, ну как так, ребята? Кстати, лично мне очень не понравился образ Трубадура в новых «Бременских музыкантах»: это не герой, устремленный к мечте, а, скорее, хипстер, бесцельно плавающий, как маршмеллоу в латте.

Далее - его прямая речь.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например, - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».