14 июня 2024, 14:26

Талантливых детей пригласили в симфонический оркестр «Движения Первых»

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В России стартовал дополнительный набор в «Детский симфонический оркестр Первых». Желающим присоединиться предстоит записать видео и отправить организаторам, сообщила пресс-служба «Движения Первых».

Проект реализуют с участием продюсерского центра «Звучи», в роли художественного руководителя оркестра выступит главный дирижер Русского камерного оркестра Сергей Проскурин. С 13 июня по 11 июля пройдет дополнительный отбор участников - музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет и наставников от 16 до 25 лет.

Заявки примут на сайте «Движения Первых». Для участия нужно снять на видео навыки игры на скрипке, флейте, трубе, кларнете или другом инструменте и отправить ролик организаторам. Лучшие музыканты поедут на очный сбор, репетиции и выступления.

«Движение Первых» создали в 2022 году. Президент Владимир Путин заявил, что оно призвано помочь детям и молодежи реализовать свои таланты.

Дети Молодежь Музыка Школьники
14 июня 2024, 12:36
Умер музыкант Валерий Бондарев
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В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Об этом сообщила пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Артист скончался в ночь на 14 июня за несколько дней до своего 77-летия. Причины смерти не уточняются. Дату, место и время прощания объявят позднее.

«Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти и в истории культурной жизни Самары», - написала пресс-служба театра.

Валерий Бондарев родился 18 июня 1947 года в Кемеровской области. Он окончил Новосибирскую государственную консерваторию. С 1977-го был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. В 1982 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР.

Музыка Театры
14 июня 2024, 11:26
Вход в культурные учреждения предложили сделать бесплатным для бойцов СВО
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Участникам спецоперации и членам их семей могут обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры за счет самих организаций. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, вопрос обсуждают в администрации президента. Переговоры идут с Минкультом и фондом «Защитники Отечества». Инициатива стала следствием поручения президента России Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта», отметили собеседники издания.

Участники рынка, с которыми пообщались журналисты, считают, что льгота будет распространяться на 5-7% аудитории, так что учреждения могут терять до 1,2 миллиарда рублей в год.

В Минкульте отметили, что решение пока не принималось, и не дали других комментариев по этой теме.

Программу «Пушкинская карта» запустили в 2021 году. Школьники и студенты - обладатели такой карты могут ходить на некоторые культурные мероприятия и в учреждения культуры за счет государства.

Музеи Кино Россия
14 июня 2024, 03:31
Цискаридзе заявил, что именно он сделал Волочкову известной на всю страну
РИА «Новости»
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Российский мастер балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что балерина Анастасия Волочкова так сильно прославилась благодаря его стараниям. Об этом он рассказал на телеканале «Беларусь 1».

Он отметил, что способствовал переезду Волочковой из Петербурга в Москву и ее трудоустройству в Большой театр. Также балетмейстер признался, что положительно повлиял на карьеру балерины Светланы Захаровой.

«Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле», - сказал педагог.

Он признался, что Волочкова иногда не справлялась со «страстями театральной среды». Вероятно, через 50-100 лет о ее судьбе снимут фильм, предположил учитель.

Сейчас Анастасия Волочкова уже не так часто выходит на сцену. Она рассказывала, что участвует в благотворительных спектаклях, на которые бесплатно раздает билеты.

Театры Анастасия Волочкова
12 июня 2024, 02:37
Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Исполатов
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Советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов скончался на 74-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Комедианты».

«Им было создано множество запоминающихся образов в спектаклях», - отметили в театре.

Исполатов родился 14 апреля 1951 года в Ленинграде. Детство провел в городе Котельнич Кировской области. Его отец во время Великой Отечественной войны был защитником Брестской крепости, потом попал в плен и написал книгу «Люди трудной судьбы». В 1974 году Николай Исполатов окончил Ленинградский театральный институт.

С 1990-го года артист служил в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты», практически с момента его основания.

Особую известность Исполатов получил благодаря съемкам в таких сериалах как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

Кроме того, он написал поэтический сборник и пьесу «Угол Марата».

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