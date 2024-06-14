Талантливых детей пригласили в симфонический оркестр «Движения Первых»

Проект реализуют с участием продюсерского центра «Звучи», в роли художественного руководителя оркестра выступит главный дирижер Русского камерного оркестра Сергей Проскурин. С 13 июня по 11 июля пройдет дополнительный отбор участников - музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет и наставников от 16 до 25 лет.

Заявки примут на сайте «Движения Первых». Для участия нужно снять на видео навыки игры на скрипке, флейте, трубе, кларнете или другом инструменте и отправить ролик организаторам. Лучшие музыканты поедут на очный сбор, репетиции и выступления.

«Движение Первых» создали в 2022 году. Президент Владимир Путин заявил, что оно призвано помочь детям и молодежи реализовать свои таланты.