28 июня 2024, 17:56

«Так тупо, так бездарно». Михалков ответил на отмену российской культуры на Западе

Global Look Press
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Режиссер Никита Михалков во время встречи со студентами, школьниками и преподавателями в Челябинске высказал свое мнение по поводу отмены российской культуры на Западе. Его слова передал портал 74.ru.

«Я не хочу никого обижать, но это так тупо. Это так бездарно. Это так недальновидно. Одна только русская литература, один Пушкин поставил все вопросы бытия человечества. Я уж не говорю про Достоевского, про Толстого. Отменить русскую культуру, а что останется?» - посетовал режиссер.

Михалков добавил, что был бы не против, если бы между российской и западной культурами появилась стена. По его словам, в случае запрета российской культуры от Запада придется отгораживается, так как там «будет дикость».

Ранее философ Александр Дугин объяснил страх Запада перед своими работами. По его словам, там занимаются уничтожением собственных корней и культуры.

Россия Челябинск Запад Никита Михалков Литература
28 июня 2024, 17:14
Умер звукорежиссер сериала «Петербургские тайны» Александр Куцый
Freepik
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На 89-м году умер звукорежиссер Александр Куцый. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«11 июня 2024 года на 89-м году ушел из жизни наш друг и коллега, звукорежиссер высшей категории, член Союза кинематографистов России Куцый Александр Александрович», - написала пресс-служба.

Причина смерти не уточняется.

Александр Куцый родился 2 декабря 1935 года. В 1959-м он окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1970-м прошел курсы творческих работников телевидения. За его плечами работы в таких фильмах и сериалах, как «Слово о полку Игореве», «Вариант Омега», «Мелодия на два голоса», «Петербургские тайны» и другие проекты.

Сериалы Фильмы Телевидение
28 июня 2024, 12:05
Умер заслуженный деятель искусств Эдуард Нуров
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Не стало актера, заслуженного деятеля искусств Эдуарда Нурова. Он умер в Чите в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры Забайкальского края.

«Очень жаль, что уходят такие высокообразованные, высокопрофессиональные люди», - заявила министр культуры Забайкальского края Алена Ячменева.

Она уточнила, что Нуров на протяжении многих лет служил в Забайкальском краевом драматическом театре. Руководил студенческим театром «Странник» до 2021 года.

Чиновница подчеркнула, что выпускники и студенты будут вспоминать актера исключительно с теплом и добротой.

В биографии Нурова такие спектакли, как «Рождество для Купьелло», «Горе от ума», «Волшебная лампа Алладина», «Девятый выпуск», «Ревизор» и «Я, моя бабушка, Илико и Илларион».

Болезни Театры Актеры
27 июня 2024, 17:57
Умер скандальный писатель Ян Кремер
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На 85-м году жизни не стало голландского писателя, певца и актера Яна Кремера. О его смерти сообщило издание De Telegraaf.

Писатель скончался утром в среду, 19 июня. Причины смерти не уточняются.

Ян Кремер родился 20 апреля 1940 года в Энсхеде. Он окончил Королевскую художественную академию в Гааге. В 1960-х записал несколько сольных пластинок. В это же время он выпустил гонзо-книги «Я, Ян Кремер» и «Я, Ян Кремер, книга вторая». Их публикация вызвала скандал в Нидерландах из-за ее откровенно сексуального содержания. По словам автора, он писал такие произведения, какие сам бы хотел читать. Кроме того, за плечами артиста около полтора десятка работ в фильмах и телешоу.

Последнее время Кремер работал над новым романом. Пока неясно, будет ли он выпущен.

Книги Скандалы Нидерланды Актеры Писатели
27 июня 2024, 14:19
Бояков заявил об успехе России в борьбе с внешними врагами и иноагентами
Global Look Press
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Россия начала переходить от колониальной к суверенной культуре, но пока страна успешно справилась только в борьбе с внешними врагами. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» режиссер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.

«Мы только в начале этого пути и пока преуспели прежде всего в борьбе, так сказать, с внешними врагами, с иноагентами, с представителями той культуры, которая нам не нужна. Вот с этим мы разобрались», - заявил он.

При этом режиссер добавил, что страна еще не определилась с идеалом по части суверенной культуры.

Бояков признался, что критикует современную культурную инфраструктуру и культурную политику. Однако сознает, что недочеты связаны с текущим моментом.

Режиссер уверен, что есть перспективы и надежда на то, что Россия использует возможности, появившиеся благодаря новой геополитической стратегии.

На днях Дмитрий Курляндский, завоевавший премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора», решил отказаться от нее. По его словам, он не может принять награду из-за событий на Украине.

Режиссер Россия Театры Шоу-бизнес

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