«Так тупо, так бездарно». Михалков ответил на отмену российской культуры на Западе

«Я не хочу никого обижать, но это так тупо. Это так бездарно. Это так недальновидно. Одна только русская литература, один Пушкин поставил все вопросы бытия человечества. Я уж не говорю про Достоевского, про Толстого. Отменить русскую культуру, а что останется?» - посетовал режиссер.

Михалков добавил, что был бы не против, если бы между российской и западной культурами появилась стена. По его словам, в случае запрета российской культуры от Запада придется отгораживается, так как там «будет дикость».

Ранее философ Александр Дугин объяснил страх Запада перед своими работами. По его словам, там занимаются уничтожением собственных корней и культуры.