Сыновья Леннона и Маккартни выпустили совместную песню
Джеймс Маккартни, сын легендарного музыканта и основателя The Beatles Пола Маккартни, выпустил свежий трек «Primrose Hill», в создании которого принял участие Шон Леннон, сын вокалиста и ритм-гитарист группы Джона Леннона. Об этом сообщил American Songwriter.
В интервью композитор поделился источником вдохновения для песни, Он рассказал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы».
«Это путешествие, чтобы вместе со мной найти этого человека», - пояснил он смысл трека.
Поклонники уже могут насладиться композицией, которая стала доступна на стриминговых сервисах.
Ранее сын Михаила Круга Александр написал песню ко дню рождения отца.
В этой композиции он с ностальгией и уважением вспоминает о своем родителе и его вкладе в музыкальную индустрию.