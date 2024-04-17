17 апреля 2024, 12:43

Сыновья Леннона и Маккартни выпустили совместную песню

РИА «Новости»
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Джеймс Маккартни, сын легендарного музыканта и основателя The Beatles Пола Маккартни, выпустил свежий трек «Primrose Hill», в создании которого принял участие Шон Леннон, сын вокалиста и ритм-гитарист группы Джона Леннона. Об этом сообщил American Songwriter.

В интервью композитор поделился источником вдохновения для песни, Он рассказал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы».

«Это путешествие, чтобы вместе со мной найти этого человека», - пояснил он смысл трека.

Поклонники уже могут насладиться композицией, которая стала доступна на стриминговых сервисах.

Ранее сын Михаила Круга Александр написал песню ко дню рождения отца.

В этой композиции он с ностальгией и уважением вспоминает о своем родителе и его вкладе в музыкальную индустрию.

Песни Музыка
17 апреля 2024, 13:50
Союз художников выбрал авторов для памятника Рериху
Freepik
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В Союзе художников выбрали возможных авторов памятника художнику Николаю Рериху. Монумент установят на его малой родине в Изваре, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Авторы предложили несколько вариантов, включая монументы, где Рерих в сказочной ладье, у мольберта, смотрящий вдаль и художник в образе скалы.

Памятник установят на территории сквера имени Рериха в деревне Извара Волосовского района. Там художник провел детство.

Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ. Его знают не только благодаря его картинам, но и по философским работам и литературной деятельности. В сентябре исполнится 150 лет со дня рождения творца.

Ранее художник из Италии Эль Джорджини уличил барнаульского блогера-дизайнера Анастасию Пахотину в копировании своей картины, которой она оформила стену местного кафе. Он пообещал подключить к разборкам адвоката.

Ленинградская область Художники
17 апреля 2024, 12:18
«Чуда не произойдет». Санаева предрекла провал ремейку фильма «Приключения Буратино»
РИА «Новости»
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Ремейк советского фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» обречен на провал. Таким мнением поделилась в беседе с «Абзацем» народная артистка России, исполнительница роли лисы Алисы в сказке про золотой ключик Елена Санаева.

«Мы знаем примеры того, как делали ремейки других фильмов. Ничего никогда не получалось. Это как первая любовь - случается только один раз. На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как [Булат] Окуджава и [Юрий] Энтин? Где такой композитор, как [Алексей] Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку?», - сказала она.

По словам артистки, у нынешних актеров зачастую плохая дикция, так как они обучаются платно в частных школах. По этой причине, хорошей картины не получится, считает Санаева.

«Потуги понятны, но чуда не произойдет. Это смешно», - пояснила она.

Актриса добавила, что сейчас режиссеры занимаются ремейками, так как сами не могут придумать ничего уникального. Новый фильм вряд ли заинтересует публику, предположила она.

Режиссер Игорь Волошин планирует снять сказку «Буратино» - ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. На роль Карабаса-Барабаса он позвал Федора Бондарчука, а кота Базилио сыграет Александр Петров.

Кино Режиссер Актеры
16 апреля 2024, 16:47
«Мне было отвратно». Актер Нилов высказался о сериале «Слово пацана»
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Актер Алексей Нилов посмотрел популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эмоциями от увиденного он поделился в шоу «Легенда» для RTVI.

«Я посмотрел первую серию - ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то - да страшнее видали, Господи - но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», - сказал Нилов.

Актер предположил, что у авторов проекта была цель отвернуть молодежь от криминала. Однако, по мнению Нилова, эффект получился противоположный.

«Тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все», - пояснил артист.

Нилов после просмотра сериала целиком отметил отличную работу актеров и режиссера.

«А сколько бабок потрачено на раскрутку… Это войдет в учебники по маркетингу, наверное, как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный, но так же можно раскрутить и любое нецензурное слово», - заключил он.

По мнению Национальной премии в области веб-контента, Жора Крыжовников со своим проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим режиссером интернет-сериала. Лучшим актером стал Иван Янковский.

Сериалы Кино Актеры
16 апреля 2024, 16:24
Появился трейлер «Волшебника Изумрудного города» с Колокольниковым и Ходченковой
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В Сети представили дебютный тизер-трейлер нового российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города». Ролик разместили на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».

Лента представляет собой экранизацию популярной сказки. По сюжету девочка Элли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну. Им предстоит отыскать Волшебника в Изумрудном городе, чтобы вернуться домой.

В главных ролях зрители увидят Юрия Колокольникова, Екатерину Червову, Светлану Ходченкову и Евгения Чумака. Режиссером фильма стал Игорь Волошин.

Премьера картины состоится в кинотеатрах 1 января 2025 года.

В России также планируют переснять повесть-сказку писателя Алексея Толстого «Золотой ключик». Карабаса-Барабаса сыграет Федор Бондарчук, а кота Базилио - Александр Петров.

Кино Актеры

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