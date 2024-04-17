Сыновья Леннона и Маккартни выпустили совместную песню

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В интервью композитор поделился источником вдохновения для песни, Он рассказал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы».

«Это путешествие, чтобы вместе со мной найти этого человека», - пояснил он смысл трека.

Поклонники уже могут насладиться композицией, которая стала доступна на стриминговых сервисах.

Ранее сын Михаила Круга Александр написал песню ко дню рождения отца.

В этой композиции он с ностальгией и уважением вспоминает о своем родителе и его вкладе в музыкальную индустрию.