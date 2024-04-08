Сын Михаила Круга написал песню ко дню рождения отца

Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети « ВКонтакте » сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

В этой композиции сын артиста с ностальгией и уважением вспоминает о своем отце и его вкладе в музыкальную индустрию.

«Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинок», - сказано в тексте песни.

Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Он скончался в июле 2002 года в возрасте 48 лет от огнестрельного ранения. Пуля попала в артиста, когда он находился в своем доме в Одинцово.

Сыну шансонье Александру Кругу удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой.