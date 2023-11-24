Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве

Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград суммарно за этот год. Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - уточнил он.

В столице работают почти 150 творческих образовательных организаций, среди них школы и колледжи искусств для детей и институт музыки. Приблизительно 100 тысяч юных музыкантов обучаются там.

Каждый год свыше 50 тысяч учеников участвуют в более чем 15 тысячах мероприятий. Только за этот учебный год 35 тысяч юных деятелей искусства поборолись за первенство в турнирах и фестивалях.

Кроме того, за 2023-й конкурсанты заработали свыше 16 тысяч наград регионального и всероссийского уровня, а еще приблизительно 10,8 тысячи - международного.

Так, ученики музыкальной школы № 76 в начале лета играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова стали лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы - второй. А их учительницу Екатерину Липс признали по итогам конкурса лучшим преподавателем.

В начале осени ученик специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в Италии в городе Сереньо.

Ранее стало известно, что баянисты из Одинцова выступят на гала-концерте форума «Россия» 25 ноября.