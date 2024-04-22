«Своим примером». Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку

Мизулина вдет активную деятельность и многим помогает. Но молодежь - очень хрупкий слой населения. Если в словах и песнях есть реальная пропаганда наркотиков, с этим действительно нужно бороться. Но молодые люди много поют о любви к деньгам, девочкам, золоту и машинам - это всегда было и будет, отметил Ашуров. Он заявил, что Мизулина своим примером может показать, как нужно быть артистом.

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене, и какую музыку нужно доносить до зрителей. Мы сделаем ей очень мудные (атмосферные - прим. ред.) треки, сформируем ей интересный образ», - сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что латышского рэпера Платину депортируют из России. На артиста составили три административных дела - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка пребывания в стране.