«Своим примером». Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку
Латвийского рэпера Платину 19 апреля задержали прямо на концерте в Томске по наводке директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она обвинила исполнителя в пропаганде наркотиков в песнях. Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров в интервью ведущей «360» Анастасии Букреевой предложил спродюсировать главе ЛБИ собственный трек и показать, как должна звучать настоящая, приятная для всех музыка.
Мизулина вдет активную деятельность и многим помогает. Но молодежь - очень хрупкий слой населения. Если в словах и песнях есть реальная пропаганда наркотиков, с этим действительно нужно бороться. Но молодые люди много поют о любви к деньгам, девочкам, золоту и машинам - это всегда было и будет, отметил Ашуров. Он заявил, что Мизулина своим примером может показать, как нужно быть артистом.
«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене, и какую музыку нужно доносить до зрителей. Мы сделаем ей очень мудные (атмосферные - прим. ред.) треки, сформируем ей интересный образ», - сказал режиссер.
Ранее сообщалось, что латышского рэпера Платину депортируют из России. На артиста составили три административных дела - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка пребывания в стране.