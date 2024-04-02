СТС представит в апреле второй сезон «Папиных дочек»

Сюжет новых эпизодов разворачивается вокруг Веника (Филипп Бледный), который продолжит развивать бытовое и родительское мастерство, оставшись без Даши. Вместе с тем он будет налаживать личную жизнь и строить карьеру, несмотря на заботы о большой семье.

Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.

Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.