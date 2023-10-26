Странный ляп нашли в «Служебном романе»

В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины - секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

Небольшой ляп можно увидеть через час и 12 минут от начала первой серии. Если внимательно посмотреть на ногти секретарши Верочки Калугиной, то они накрашены ярко-красным лаком. Однако спустя уже несколько минут, когда она перемещается в другую локацию, никакого лака на ногтях уже нет.

Лирическая трагикомедия Рязанова о жизни сотрудников обычного московского «статистического учреждения» стала лидером кинопроката 1978 года. Ее посмотрели более 58 миллионов зрителей. Спустя год «Служебному роману» вручили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В фильме «Вий», снятом по повести Николая Гоголя, также нашли ляп. На 16-й минуте картины на подряснике главного героя можно увидеть большую прореху на плече. Но уже в следующих кадрах одежда Хомы Брута выглядит как новая.