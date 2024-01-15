Стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства

Каскадер и актер Александр Захаренков умер на 39-м году жизни. Об этом сообщил агрегатор «Кино-театр.ру».

Каскадер снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Котовский», СОБР, «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец» и других.

Актер также принимал участие в создании известного фильма «Балканский рубеж» и делил съемочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время съемок ленты «Тайны печати дракона».

Как отметило издание «Газета.ру» , Захаренков умер 12 января. Обстоятельства смерти неизвестны.

Ранее в возрасте 74 лет из жизни ушел актер Сергей Гавлич , которого российские зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Артист несколько лет болел, ему пришлось уехать из Санкт-Петербурга, где он играл в театре.

В сериалах про полицию Гавлич играл эпизодические, но яркие роли. В театре актер участвовал в спектаклях «Дни Турбиных», «Гроза» и «Дон Кихот».