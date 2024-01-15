15 января 2024, 11:06

Стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства

РИА «Новости»
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Стартовал набор заявок на получение грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Школьники и студенты колледжей искусств смогут участвовать в конкурсе, который охватит 33 категории творческих направлений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый этап конкурса - анализ видеоматериалов - продлится с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания будущих конкурсантов запланировали в период с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления состоятся на городских сценах с 20 апреля по 25 мая.

Ежегодно в рамках конкурса 99 участников получают награды, включая Гран-при. Общий фонд грантов составит 3,74 миллиона рублей.

«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам - членам жюри, - отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о проекте для московских школьников «Театральное закулисье». В рамках программы дети посетили 18 экскурсий в столичные театры.

Сергей Собянин конкурсы Москва
15 января 2024, 04:55
«Холоп 2» возглавил топ-5 фильмов в прокате России и СНГ за выходные
РИА «Новости»
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Фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко стал за выходные лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ. Информацию об этом опубликовали на сайте kinobusiness.com.

Проект собрал 372,5 миллиона рублей. Второе место занял фильм «Бременские музыканты», который заработал 312,7 миллиона. В проекте снялись актеры Тихон Жизневский и Ирина Горбачева.

Третью строчку занял мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», который собрал 94,3 миллиона рублей. Следом за ним расположился американский триллер «Пчеловод» - 44,5 миллиона рублей.

На последнем месте топ-5 расположилась японская картина «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки. Проект собрал 21,5 миллиона рублей.

Ранее в материале «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году. Также зрители особенно желают посмотреть картины «Лед-3», «Онегин» и экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Режиссер Фильмы Актеры
14 января 2024, 19:16
Российский каскадер Захаренков умер в возрасте 38 лет
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Каскадер и актер Александр Захаренков умер на 39-м году жизни. Об этом сообщил агрегатор «Кино-театр.ру».

Каскадер снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Котовский», СОБР, «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец» и других.

Актер также принимал участие в создании известного фильма «Балканский рубеж» и делил съемочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время съемок ленты «Тайны печати дракона».

Как отметило издание «Газета.ру» , Захаренков умер 12 января. Обстоятельства смерти неизвестны.

Ранее в возрасте 74 лет из жизни ушел актер Сергей Гавлич , которого российские зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Артист несколько лет болел, ему пришлось уехать из Санкт-Петербурга, где он играл в театре.

В сериалах про полицию Гавлич играл эпизодические, но яркие роли. В театре актер участвовал в спектаклях «Дни Турбиных», «Гроза» и «Дон Кихот».

Фильмы Актеры
14 января 2024, 12:20
Пользователи «Яндекс. Музыки» нашли хиты «ушедших» иностранных артистов
piqsels
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Стриминговый сервис «Яндекс. Музыка» стал выдавать в рекомендациях пользователям песни артистов, которые сотрудничают с ушедшими из России лейблами. Об этом сообщил РБК.

Новых хиты зарубежных исполнителей нельзя найти с помощью поиска в библиотеке приложения, так как сервис показывает их только в рекомендациях. Распространение композиций происходит на основе алгоритма «Моя волна», учитывающего музыкальные предпочтения владельца аккаунта.

По информации издания, с помощью «Яндекс. Музыки» можно услышать песни из новых альбомов групп Rammstein, Rush! и Maneskin.

В пресс-службе «Яндекс. Музыки» пояснили, что пользователи приложения имеют возможность самостоятельно загружать контент. При использовании этого механизма соблюдаются все обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами, отметили в компании.

Ранее аналитики Yota рассказали о переходе российских пользователей стримингов Spotify и Deezer на отечественные платформы. По информации экспертов, аудитория «Яндекс. Музыки» увеличилась за год в полтора раза.

Яндекс Песни Россия Музыка
11 января 2024, 17:34
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
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В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Мефодьевич Соломин. Соболезнования в связи с его смертью выразил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что легендарный актер и режиссер внес большой вклад в развитие отечественного кино и театра.

«Творчество Юрия Мефодьевича - это целая эпоха в истории Малого театра», - подчеркнул Собянин.

Актеру и режиссеру было 88 лет. Он исполнил роли в знаменитых лентах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «И был вечер, и было утро…». Народную славу ему принесли съемки в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

«Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким», - написал мэр.

Предварительной причиной смерти Соломина стала почечная недостаточность. В начале ноября прошлого года артиста госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание, однако незадолго до смерти его выписали из больницы.

Режиссер Актеры Сергей Собянин Москва

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