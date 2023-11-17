17 ноября 2023, 01:14

Стало известно, когда выйдет фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина

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Премьера фильма «Декабрь» с российским актером Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина выйдет в прокат в следующем году весной или осенью. Об этом сообщил режиссер проекта Клим Шипенко в беседе с ТАСС.

«Фильм выйдет в следующем году, это уже точно решено <…>. Дату выбираем, это будет точно весна или осень, летом очень маловероятно. Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит», - сказал он.

Шипенко отметил, что не будет отказываться от космической тематики после фильма «Вызов». По его словам, он хорошо осведомлен в этой теме, поэтому способен заниматься подходящими проектами.

Сначала выход «Декабря» запланировали на октябрь прошлого года, но продюсеры решили перенести его. Тогда заявили, что фокус сосредоточили на ближайших крупных проектах, среди которых был «Вызов».

Ранее стало известно, что фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» понравился россиянам и жителям стран СНГ. Комедийная сказка заработала более 1,4 миллиарда рублей за две недели проката.

Кино Фильмы
16 ноября 2023, 14:14
Благотворительный концерт «светлых песен о любви и надежде» пройдет в Москве
Freepik
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Благотворительный концерт академического проекта «Белая риза» «Буду ждать тебя» состоится в концертном зале «Москонцерт-Холл» (улица Каланчевская, 33) в 19:00 28 ноября. Собранные средства направят на помощь защитникам и мирным жителям освобожденных территорий. Информация появилась на сайте «Москонцерта».

Гости услышат авторские композиции в традициях советской песенной школы. Артисты большой академической сцены исполнят светлые песни о любви и надежде. Зрителям пообещали атмосферу старого доброго кино и «сильный эмоциональный заряд от трогательной истории любви».

В мероприятии примут участие военный оркестр ПВО-ПРО, мужской хор Донского монастыря, солист театра «Новая опера» Дмитрий Орлов, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, известная саксофонистка Вероника Кожухарова, народный артист Валентин Клементьев и другие.

Название программы символично и отражает поддержку тех, кто встал на защиту Родины.

Мероприятие пройдет в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России. Организаторы - АНО «Культурные приоритеты» и креативное агентство «Обратная перспектива», создатели популярных медиапроектов «Русские, вперед!» и «Родина».

В фойе концертного зала можно увидеть выставку лучших работ Всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».

Билеты на концерт продаются как на сайте, так и в кассе концертного зала.

Благотворительность Концерты Москва 2023
16 ноября 2023, 00:51
Валерия Гергиева назначат гендиректором Большого театра
РИА «Новости»
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Дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев станет генеральным директором Большого театра. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

На новой должности Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавлял учреждение с 2013 года. Урин пожелал оставить пост.

Как сообщили источники издания, сейчас Гергиев живет в столице. О его назначении на должность гендиректора Большого театра могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 16 по 18 ноября.

По предварительной информации, Гергиев не оставит пост гендиректора в Мариинском театре, а будет совмещать с новыми обязанностями.

Ранее на сайте Большого театра случились перебои. Ошибки произошли после открытия онлайн-продажи на предновогодние показы балета «Щелкунчик».

Театры
15 ноября 2023, 14:55
Просмотры новелл киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» выросли на 31 миллион за полгода
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Проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» реализуется в России с 2022 года. С апреля по сентябрь 2023-го совокупные просмотры на всех ресурсах выросли с двух до 33 миллионов.

Проект реализует кинокомпания «Артос». Выпуски ориентированы как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию. Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина.

С июня по ноябрь 2022 года вышли 24 выпуска (72 новеллы). Новеллы «Толерантный перелет», «Выбор», «Памятник» с участим известных российских актеров посмотрели миллионы зрителей. Во втором сезоне, в 2023 году, сделали 35 выпусков (105 новелл), до конца года выйдут еще 13 выпусков (39 новелл).

«Говорим вслух о том, о чем все думают - такова основная идея нашего киножурнала. Мы хотим сделать второй сезон ещe болee метким и острым. Планируем продолжать работать в мультижанровом форматe и экспериментировать c формой подачи», - рассказал соучредитель компании «Артос», режиссер Константин Харалампидис.

Современное переосмысление Первый выпуск второго сезона посвятили женщинам и волнующим их проблемам. Эстафету продолжил выпуск o «перипетияx современной медицины».

Киножурнал представлен как на сайте, так и на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», видеохостингах Rutube и YouTube. Летом фильмы проекта показали почти в 200 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.

Изначально компания «Артос» специализировалась на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди ее проектов - многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010–2012). В картинах снимаются Ирина Купченко, Ольга Дроздова, Борис Щербаков, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Олеся Железняк и другие известные актеры.

Киножурнал «Вслух!» - современное переосмысление художественного киножурнала «Фитиль», выходящего с начала 1960-х годов также в составе блока социальной рекламы перед показом фильма. В каждом выпуске - три сатирические новеллы на самые актуальные для России и мира темы. Фокус идет в первую очередь на молодежную аудиторию.

В этом году при поддержке Фонда кино проект стал выходить в 220 российских кинотеатрах. География проката широка: от небольших городов до крупных центров, от Калининградской области до Республики Калмыкия.

Семья Кино
15 ноября 2023, 14:24
Мем о Гагарине исчез из сериала «Вампиры средней полосы» по юридическим причинам
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Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Изображение Гагарина появилось в шестой серии второго сезона, в январе 2023 года. Оно было оправдано сюжетно: главный герой хотел наказать ребят за рисование граффити на стене дома, но увидел изображение и подпись и даже сам дописал фразу. Однако эта сцена быстро пропала из Сети, и серия сократилась на полторы минуты.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», - пояснили в онлайн-кинотеатре.

На исчезновение отрывка ранее обратили внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов).

Детективный сериал «Вампиры средней полосы» повествует о жизни вампиров в Смоленске. В главной роли Юрий Стоянов. Первый сезон вышел в 2021 году, второй - в конце 2022-го, сейчас ожидается третий.

Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Сериалы Кино Юрий Гагарин

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